Nogomet

Saitoski v 90. minuti poskrbel za zmago Aluminija nad Radomljani

Kidričevo, 26. 09. 2025 20.42 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , S.V.
Nogometaši Aluminija so v 10. krogu Prve lige Telemach premagali Kalcer Radomlje z 2:1. Aluminij je po peti zmagi napredoval na četrto mesto.

V Kidričevem so prvi zagrozili Radomljani v 11. minuti, po pravem "fliperju" v domačem kazenskem prostoru pa je strel Jaše Martinčiča z 10 metrov ubranil 38-letni vratar Matjaž Rozman. Šest minut kasneje so si prvo resno priložnost priigrali tudi gostitelji, po natančno izvedenem prostem strelu Vida Kodermana z 20 metrov pa se je izkazal gostujoči čuvaj mreže Samo Pridgar.

V 22. minuti so gosti izpeljali bliskovit protinapad prek Nikole Jojića, zaključni strel Martinčiča pa je ukrotil izkušeni Rozman. Do konca prvega polčasa so bili aktivnejši domači nogometaši. V 30. minuti je Behar Feta z desne strani lepo podal do Adriana Bloudka, njegov strel z glavo pa je bil slab in žoga je končala ob desni vratnici. Sedem minut kasneje so gostitelji izkoristili napako Ognjena Gnjatića na sredini igrišča, v (pol)protinapadu pa je po podaji Bloudka vodilni gol dosegel Feta.

Kidričani so drugo polovico tekme začeli z zadetkom Wisdoma Suleja, a je bil razveljavljen zaradi njegovega prepovedanega položaja. V 54. minuti so zagrozili gosti, po podaji Ivana Čalušića pa je Martinčič na svoji tretji priložnosti na tekmi s šestih metrov streljal prek vrat. Pet minut kasneje so bili Radomljani znova blizu zadetka, ko je Gnjatić preigral domačo obrambo, po njegovem strelu z 11 metrov pa je žoga švignila mimo Rozmanove leve vratnice.

V 64. minuti so gosti izenačili. Večino dela je opravil Amadej Marinič, ki je lepo prodrl po levi strani, njegov strel je Rozman najprej ubranil, odbitek pa je po strelu z glavo v mrežo pospravil Jojić.

V 84. minuti je nigerijski napadalec Sule dosegel drugi gol na tekmi, a je bil tudi ta razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. V končnici tekme so domačini le dosegli zmagoviti gol, po kombinirani akciji je Feta z leve strani podal v kazenski prostor, kjer se je na pravem mestu znašel rezervist Emir Saitoski in v 90. minuti dosegel zmagoviti gol.

nogomet aluminij radomlje prva liga slovenska liga
