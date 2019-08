Saj ni res, pa je: Adriana poškodoval navijač, bo branil 35-letnik?

Liverpoolov vratarski glavobol se nadaljuje, potem ko je Jürgen Klopp pred drugo ligaško preizkušnjo nove sezone razkril, da je novinec Adrian, junak nedavnega superpokalnega obračuna s Chelseajem, poškodovan. Španca naj bi nehote v gleženj udaril eden od navijačev, ki mu je ob Špancu na zelenici zdrsnilo.

Nogometaši Liverpoola so superpokalni obračun v Istanbulu proti Chelseaju odigrali z novincem med vratnicama. Španec Adrianje spisal izjemno zgodbo in po tem, ko je namesto poškodovanega Alissona Beckerjavskočil že na uvodni tekmi Premier League z Norwich Cityjem, je za aktualne zmagovalcev Lige prvakov debitiral še na evropskih zelenicah in bil v sredo junak svojega moštva po izvajanju enajstmetrovk. Posnetek s tribune prikazuje navijača, ki je z nogama silovito priletel v skupino nogometašev Liverpoola:

Adrian je ob zmagi nad Chelseajem sicer blestel že v rednem delu in kasnejšem podaljšku, nato pa jo je med proslavljanjem naslova očitno skupil, ko je nesrečno trčil z enim od navijačev. Jürgen Klopp je razkril, da je zaradi udarca v gleženj njegov nastop na tekmi pri Southamptonu ta konec tedna pod vprašajem, to pa pomeni, da bi lahko priložnost dobil 35-letni veteran Andy Lonergan, ki se je prav tako šele pred kratkim pridružil rdečim, s katerimi je poleti sicer že treniral. Lonergan bi po podatkih Opte pri 35 letih in 302 dneh starosti postal najstarejši Anglež, ki bi debitiral v Premier League v 21. stoletju.

Adrian (na fotografiji) proslavlja po zmagi nad Chelseajem. FOTO: AP