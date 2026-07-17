Saj ni res, pa je: bizarna napaka v 91. minuti za konec evropske poti

Ekipi sta se na prvi tekmi na Ferskih otokih razšli z remijem 1:1, enak pa je bil rezultat tudi po rednem delu povratnega obračuna. Glavni sodnik Jeremy Müller je dvoboj podaljšal za pet minut, že prva minuta dodatka pa je prinesla situacijo, ki jo na nogometnih zelenicah redko vidimo.

Napadalec Runavika Tobias Hestad je ob golovi črti prišel do žoge in jo poslal pred domača vrata, kjer ni bilo nobenega njegovega soigralca. Branilec Kean Scicluna jo je podal kapetanu Emersonu Marcelini, ki je bil prepričan, da je pred tem že zapustila meje igrišča. Posledično jo je ustavil z roko in izvedel gol avt, glavni sodnik pa je hitro pritekel proti kazenskemu prostoru in pokazal na belo piko.