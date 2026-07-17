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Nogomet

Saj ni res, pa je: bizarna napaka v 91. minuti za konec evropske poti

Hamrun, 17. 07. 2026 18.36 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Hamrun - Runavik

Medtem ko se je Aluminij v četrtek boril za Ligo Evropa, sta se v kvalifikacijah za Konferenčno ligo merila malteški Hamrun in ferski Runavik. Na povratni tekmi je že dišalo po podaljšku, nato pa je stvari "v svoje roke" vzel domači kapetan in gostom izročil enajstmetrovko, ki jih je ponesla v naslednji krog kvalifikacij.

Ekipi sta se na prvi tekmi na Ferskih otokih razšli z remijem 1:1, enak pa je bil rezultat tudi po rednem delu povratnega obračuna. Glavni sodnik Jeremy Müller je dvoboj podaljšal za pet minut, že prva minuta dodatka pa je prinesla situacijo, ki jo na nogometnih zelenicah redko vidimo.

Napadalec Runavika Tobias Hestad je ob golovi črti prišel do žoge in jo poslal pred domača vrata, kjer ni bilo nobenega njegovega soigralca. Branilec Kean Scicluna jo je podal kapetanu Emersonu Marcelini, ki je bil prepričan, da je pred tem že zapustila meje igrišča. Posledično jo je ustavil z roko in izvedel gol avt, glavni sodnik pa je hitro pritekel proti kazenskemu prostoru in pokazal na belo piko.

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Pritožbe malteških nogometašev niso obrodile sadov, enajstmetrovko pa je realiziral Petur Knudsen in se s soigralci uvrstil v naslednji krog kvalifikacij. Marcelina je po odločilnem zadetku objokan zaprosil za menjavo in ob stoječih ovacijah domačih navijačev zapustil zelenico.

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