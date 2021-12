Saj ni res, pa je: Borussia M. že v prvem polčasu prejela pol ducata golov

Freiburg je v nedeljo hitro, do 20. minute rešil vprašanje zmagovalca na zadnji tekmi tega kroga, nato pa povsem osmešil domačo ekipo in ji v prvem polčasu zabil pol ducata golov. Vsi zadetki so padli do 37. minute.

Med strelce so se vpisali Maximilian Eggestein (2.), Kevin Schade (5.), Philipp Lienhart (12.), Nicolas Hofler (19.), Lucas Holer (25.) in Nico Schlotterbeck (37.). V drugem polčasu so nogometaši Freiburga stopili s plina in dvoboj mirno pripeljali do konca.

Prva nedeljska tekma med Stuttgartom in Hertho iz Berlina se je končala z delitvijo točk (2:2).