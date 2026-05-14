Nogomet

Saj ni res, pa je: Izrael Yamala obtožil spodbujanja antisemitizma

Barcelona, 14. 05. 2026 20.05 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Lamine Yamal

Ob nedavni proslavi nogometašev Barcelone, ki so skupaj z navijači ovekovečili naslov v španskem prvenstvu, je močno odmevala poteza Lamina Yamala, ki je na klubski avtobus prišel s palestinsko zastavo. Odzval se je tudi izraelski obrambni minister in mladega Španca obtožil razpihovanja sovraštva do Judov.

Po incidentu je Lamine Yamal v Palestini dobil tudi svojo poslikavo.
FOTO: Profimedia

Spomnimo, o potezi Barcinega zvezdnika so na zadnji novinarski konferenci vprašali tudi trenerja Hansija Flicka, ki nad to potezo ni bil najbolj navdušen, a je v isti sapi dodal, da ga politična vprašanja ne zanimajo.

"Rekel sem mu zgolj to, da mi ni všeč. Ukvarjamo se s športom in naj tako tudi ostane. To pa ni imelo nobene zveze s športom in nogometom. Star je osemnajst let, torej je polnoleten in ve, kaj dela. Sicer pa me vprašanja o politiki ne pritegnejo," je pred dnevi dejal nemški strokovnjak.

Odzvali pa so se tudi v Izraelu, kjer je tamkajšnji obrambni minister Israel Katz Yamala obtožil razpihovanja antisemitizma.

"Lamine Yamal se je odločil spodbujati in podpihovati sovraštvo proti Izraelu, medtem ko se naši vojaki borijo proti teroristični organizaciji Hamas, organizaciji, ki je 7. oktobra masakrirala, posiljevala, zažigala in morila judovske otroke, ženske in starejše. Vsak, ki podpira takšno sporočilo, bi se moral vprašati: ali se mu to zdi humanitarno? Je to moralno?" se je Katz spraševal v svojem zapisu na omrežju X in nato dodal:

"Kot minister za obrambo ne bom molčal ob hujskanju proti Izraelu in judovskemu ljudstvu. Od velikega in uglednega kluba, kot je Barcelona, pričakujem, da se bo od teh izjav distanciral in nedvoumno jasno povedal, da ni prostora za hujskanje ali podporo terorizmu."

Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Kako najstnikom omejiti čas pred zasloni?
Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
