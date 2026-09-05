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Nogomet

Saj ni res, pa je: Olimpija Brinju nasula tri zadetke

Ljubljana, 05. 09. 2026 23.14 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Lu.M STA
Olimpija - Brinje Grosuplje

Olimpija je v osmem krogu slovenskega državnega prvenstva postregla s svojo najboljšo predstavo v letošnji sezoni. Zmaji so pred domačim občinstvom s 3:0 premagali novinca med elito Brinje iz Grosupelj. Za Ljubljančane so zadeli Dimitar Mitrovski, Jan Gorenc in celo Marvin Cuni, ki je vendarle prišel do prvenca v zeleno-belem dresu.

V Stožicah sta se srečali ekipi z enakim številom točk in s kar nekaj težavami. Ljubljanski je grozila celo prepoved registracije novih igralcev v treh prestopnih rokih s strani Mednarodne nogometne zveze, a je predsednik Adam Delius dejal, da je to urejeno. So se pa nadaljevale kadrovske, saj je zaradi poškodb in drugačnih težav manjkalo nekaj ključnih igralcev, približno pet tednov bo odsoten Jošt Urbančič, ni bilo niti Federica Rosa.

Na drugi strani je Goran Marković pogrešal še več igralcev, tudi stalnih članov začetne enajsterice in še ne povsem pripravljenih novih okrepitev. To se mu je bolj poznalo. V prvem polčasu in v prvem delu drugega so bili njegovi varovanci bolj ali manj enakovredni Olimpiji, vendar je ta kljub doslej slabi realizaciji tokrat zmogla tri zadetke za svojo tretjo zmago sezone.

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Ljubljanska zasedba je začela nekoliko odločneje, vendar se je dogajanje hitro umirilo. Grosupeljčani pa so v 15. minuti prvič resno ogrozili ljubljanska vrata. Nikola Jovićević se je po napaki Luisa Peree znašel sam pred Matevžem Vidovškom, ga z roba kazenskega prostora že premagal, a je žoga zletela mimo vrat.

Čeprav ni nič kaj kazalo na to, pa je domača zasedba Jugoslava Trenčovskega povedla. Antonio Marin je podal kratko podajo z leve strani, iz bližine pa je z glavo zadel Dimitar Mitrovski. To je bil šele četrti zadetek zeleno-belih v tej sezoni. V 31. minuti je imela Olimpija še dve veliki priložnosti v istem napadu, najprej je Jaka Zrnec dobil dvoboj z Mitrovskim, nato pa še z Marvinom Cunijem. To je bila tudi zadnja razburljivejša akcija polčasa, čeprav so tudi Grosupeljčani prihajali v obetavne položaje, a zadnje odločitve niso bile dovolj dobre.

V drugem polčasu je bilo sprva dogajanje kar mirno, čeprav je Olimpija zapravila en zelo obetaven protinapad, ki se je celo končal brez zaključnega strela. Grosupeljčani so imeli na drugi strani dovolj žogo v posesti, vendar ni bilo prave ideje za izpeljavo kakšnega resnega napada.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V 70. minuti pa je vendarle moral posredovati Vidovšek po poskusu Tina Levanića, toda v 78. so se znova veselili Ljubljančani. Marin je ob neodločnih Grosupeljčanih prodrl v kazenski prostor, oddal žogo pred vrata, kjer je bil Cuni in po številnih zapravljenih priložnostih na prejšnjih tekmah končno tudi zadel mrežo tekmeca. Na končnih 3:0 je povišal branilec Jan Gorenc po podaji Agustina Doffa s prostega strela z desne strani v 83. minuti.

Vredno je omeniti, da je srečanje bojkotirala domača navijaška skupina Green Dragons, ki že nekaj časa javno in glasno opozarja na probleme njim ljubega kluba. Na severni tribuni je visel zgolj transparent, ki je bral: "Če že klub ni urejen, naj bo vsaj okolica," povedno sporočilo vodilnim ljudem ljubljanskega kluba.

Brez zmagovalcev na srečanju med Aluminijem in Bravom

Aluminij je Bravo pričakal po dveh ligaških porazih. Tokrat je prvi polčas odigral povprečno, v drugem bil boljši, a na njegovo žalost je nalet prekinila izključitev. Izbranci Aleša Arnola pa številčne prednosti v zadnje pol ure niso znali izkoristiti, tako da sta se ekipi razšli z delitvijo plena in ju na lestvici še zmeraj ločijo tri točke - več jih ima ljubljanska zasedba.

Aluminij - Bravo
Aluminij - Bravo
FOTO: NK Bravo

Bravo, ki je v zadnjih dneh dobil kar nekaj odmevnih okrepitev, tudi Mateja Malenška in Milana Tučića, je prvi zagrozil, ko je v šesti minuti Rok Kopatin poskusil s strelom z glavo, v 25. pa je Sandi Nuhanović s prostega strela dodobra zaposlil domačega vratarja Florijana Raduho, slednji pa je moral znova braniti tudi v 39. po novem poskusu Kopatina z glavo. Tekma v tem delu sicer ni ponudila posebej razburljive predstave, predvsem domači nogometaši, ki so v teh dneh ostali brez Vida Kodermana - ta je odšel v Maribor, zamenjal pa ga je Ante Bekavac -, niso bili konkretni. Sprožili so vsega en strel.

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So pa imeli v 52. minuti na voljo prosti strel s 17 metrov, ki ga je izvedel Petar Petriško in zadel prečko Bravovih vrat. Petriško je v 56. minuti znova ogrozil Matjaža Rozmana, a za malenkost zgrešil cilj, tretjo priložnost pa je isti igralec zapravil v 57. minuti, ko je malce z leve strani žogo spet poslal malo mimo vrat.

Bamba Susso je z glavo v 62. minuti žogo poslal v Rozmana, v 63. je iz bližine meril mimo cilja, toda v teh trenutkih je vse potekalo po notah ekipe Jure Arsića. Nalet pa je nato ustavil prav novinec Bekavac, ki je po grobem prekršku nad Divinom Omoregiejem pet minut po vstopu v igro dobil rdeči karton. Omoregie je ob tem staknil poškodbo in tudi on moral iz igre, zamenjal ga je Raul Parra. Ljubljančani pa številčne premoči niso znali unovčiti, domačini so bolj ali manj brez težav prekinjali namere tekmeca.

Izidi slovenske Prve lige, 5. september:

Aluminij - Bravo 0:0

Olimpija - Brinje Grosuplje 3:0 (1:0)
Mitrovski 27., Cuni 79., Gorenc 83.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
prva liga olimpija brinje aluminij bravo

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