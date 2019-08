Saj ni res, pa je: pasavec prekinil tekmo v Argentini in poskrbel za rumeni karton

Prekinitve nogometnih tekem zaradi vdora navijačev niso nikakršna neznanka. Mnogo redkejši pa so primeri, ko se na igrišču znajde žival, a so v preteklosti mačke, psi in veverice že znale poskrbeti za val navdušenja na stadionu. Prav poseben gost pa se je znašel na terenu tekme argentinske regionalne lige.

Vdori živali so na evropskih zelenicah že večkrat videni. Črna mačka, ki se je pojavila na Goodison Parku, stadionu Evertona, je za nekaj časa postala celo lokalna ikona. A žival, ki je pred nekaj dnevi prekinila tekmo argentinske regionalne lige med Pehuajom in Progresom, je poskrbela celo, da je eden izmed nogometašev prejel celo rumeni karton. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pasavec, ki je zašel na zelenico, je bil zaradi vzklikov in glasnega navijanja vidno zmeden, saj poti z igrišča ni našel. Žival se je povsem mirno sprehajala po robu kazenskega prostora, ko pa so jo nogometaši poskušali ujeti, se je pasavec spretno umikal njihovim rokam. Ko je Marcelina Calzacorta, nogometaša ekipe Progreso, minilo potrpljenje, je v lovu stopil na zbeganega "malčka". Pasavec, ki se je nagonsko ustavil in zvil v klobčič, je bil kasneje predan v roke pomočnika trenerja domače ekipe. A Calzacorta posledicam ni ušel. Sodniku njegov podvig "reševanja živali" ni bil po godu. Glavni delilec pravice mu je zaradi nehumanega obnašanja in nasilja nad živaljo pokazal rumeni karton, zaradi ugovarjanja pa bi kaj kmalu prejel še rdečega. Zares nenavaden primer. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke