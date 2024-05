Saj ni res, pa je: trener vratarjev podal za izenačenje v zadnji minuti

Moštvi sta se pomerili na Deportivovem stadionu Riazor, a se tekma skoraj ne bi odvila, saj Arenteiro na dan tekme v kadru ni ime vratarja, ki bi lahko zaigral na tekmi. Prvi vratar moštva Diego Garcia je moral zaradi poškodbe ahilove tetive tekmo izpustiti, drugi vratar Pablo Brea ni imel pravice nastopa saj je Arenteiru posojen prav s strani Deportiva, tretji vratar Manu Figueroa pa je zaradi poškodbe odsoten že dalj časa.

Arenteiro je zato želel pred galicijskim derbijem zaradi sile razmer podpisati vratarja, ki bi lahko odigral še kako pomembno tekmo, a se to ni zgodilo. Rešitev so tretjeligaši poiskali v svojih vrstah in za tekmo registrirali trenerja vratarjev Diega Rivasa. 36-letnik, ki je člansko kariero začel prav pri Deportivu La Coruni, je lani po karieri, ki jo je večinoma preživel pri španskih drugo in tretjeligaših, rokavice obesil na klin in se Arenteiru pridružil kot trener vratarjev.

A tokrat je moral Rivas po sili razmer znova nadeti rokavice in zaigrati proti najboljšemu moštvu lige. Arenteiru in Rivasu po dobri uri igre ni kazalo dobro, saj je Deportivo vodil z 2:0. V 66. minuti je gostom uspelo zmanjšati zaostanek na 2:1, a vse od zadnje minute sodnikovega podaljška drugega gola niso uspeli doseči. V 94. minuti pa se jim je ponudila še zadnja priložnost na tekmi, kot z desne strani. Žoga je priletela do Rivasa, ki je želel streljati proti golu Deportiva, a žogo slabo zadel, jo pa je spravil do soigralca Manuela Romaya, ki jo je zabil v mrežo Deportiva in poskrbel za končnih 2:2.