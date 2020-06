Šajn: Ne vem, ali se politika zaveda pomembnosti funkcije predsednika Uefe

"Nedavne popolnoma neutemeljene in absurdne obtožbe na račun Uefe, da naj bi bila kriva za izbruh pandemije v Evropi, ker naj bi dovolila tekmo Atalanta – Valencia, to zelo dobro ilustrirajo. Pri tem je posredno šlo za napad na njenega predsednika. To priča o odnosu vladajoče politike do predsednika Uefe in izjemnega človeka Aleksandra Čeferina. Ne vem, ali se politika zaveda izjemne pomembnosti funkcije predsednika Uefe ali pa to zavestno ignorira," je v intervjuju za Dnevnikpoudaril Vlado Šajn, sicer tudi predsednik Zveze nogometnih sodnikov Slovenije.