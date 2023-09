Saka še drugič zapovrstjo najboljši angleški reprezentant

Za njim sta se zvrstila vezist Jude Bellingham in kapetan Anglije, napadalec Harry Kane. Bukayo Saka je v preteklem letu dosegel sedem golov za Anglijo v desetih nastopih, vključno s prvim hat-trickom v karieri pri zmagi s 7:0 proti Severni Makedoniji na Old Traffordu. Za tri leve je zadel trikrat tudi na svetovnem prvenstvu v Katarju leta 2022, pri čemer je dvakrat zadel ob uvodni zmagi skupinskega dela proti Iranu s 6:2 in enkrat pri zmagi s 3:0 v osmini finala proti Senegalu. Saka, ki je bil prav tako imenovan za mladega igralca leta pri PFA zaradi svoje odlične igre v klubu minulo sezono, je za Anglijo zbral 11 golov v 28 nastopih.

Ponovno je v ekipi angleškega selektorja Garetha Southgata tudi za sobotno kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo proti Ukrajini v Vroclavu in torkovo prijateljsko tekmo s Škotsko v Glasgowu.

Igralka leta 2022/23 v Angliji bo znana proti koncu septembra. Levinje so prišle do finala svetovnega prvenstva za ženske in končale kot podprvakinje.