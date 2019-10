Šala bi ga lahko drago stala: Silva v postopku zaradi 'rasistične' objave

"Bernardo Silva je obtožen kršenja pravila E3 Angleške nogometne zveze v zvezi z objavo na družbenih omrežjih iz 22. septembra 2019," so sporočili z FA in dodali, da gre za "žaljenje in/ali neprimerno vedenje in/ali omadeževanje igre", Silva pa da je kršil tudi pravilo E3(2), ki govori o namigovanju na "raso in/ali barvo in/ali etnično pripadnost".

Bernardo Silva je na družbenem omrežju Twitter primerjal Benjamina Mendyja z risanim junakom Conguitom, ki krasi ovitek španskih čokoladic. Čeprav mu je v bran stopil tudi trener Manchester Cityja Josep Guardiola , so se pri Angleški nogometni zvezi (FA) odločili odpreti postopek, ki bi se lahko končal z več tekmami suspenza.

"V teh dneh se niti ne moreš več šaliti s prijateljem ..." je razočaran v eni od zadnjih objav ugotavljal Silva, medtem ko ga je organizacija Kick It Out, ki se bori proti rasizmu, obsodila zaradi njegovega spornega zapisa, rekoč, da "rasni stereotipi niso nikoli sprejemljivi".

Guardiola: Bernardo eden najbolj ljubkih ljudi

"Če se bo kaj zgodilo, bo to napaka, ker je Bernardo izjemna oseba," je portugalskega varovanca pod svoje okrilje vzel tudi Cityjev trener Guardiola. "Bernardo je eden najbolj ljubkih ljudi, ki sem jih spoznal v mojem življenju. Govori štiri ali pet jezikov ... To je najboljši način, na katerega lahko dojamete, kako odprt je. Eden njegovih najboljših prijateljev je Mendy. Kot brat mu je. Vzel je fotografijo iz časov, ko je bil Benjamin še majhen, in jo povezal s tem risanim junakom, ki je tistemu na fotografiji zelo podoben."

Po pravilih FA igralca, ki ga zaradi diskriminatornih dejanj na zelenci spoznajo za krivega, čaka avtomatska kazen šestih tekem prepovedi igranja. A v tem primeru gre za družbena omrežja, zato bo kazen verjetno milejša. Silvo bo zaslišala komisija, na poziv katere se mora odzvati do 9. oktobra.

MENDY