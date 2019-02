Salo iščejo z zasebno ekipo strokovnjakov, ki je našla že 24 ladijskih razbitin

Razbitine letala so našli na francoski obali.

Reševalno ekipo usmerja pomorski strokovnjak David Mearns, ki trdi, da je v karieri našel 24 razbitin ladij. Najela naj bi ga Salova družina. Skupina strokovnjakov išče razbitine s pomočjo britanske službe za nesreče (AAIB). Iskanje naj bi trajalo naslednje tri dni, preiskali pa bodo približno 10 kvadratnih kilometrov morja.

Na letalu Piper Malibu, ki je 21. januarja letelo iz Nantesa proti Cardiffu, strmoglavilo pa nad Rokavskim prelivom, sta bila Emiliano Salain pilot David Ibbotson. Sala je letel v Cardiff, kjer bi se moral pridružiti ekipi, s katero se je dogovoril za prestop iz francoskega prvoligaša Nantes. Možnosti za preživetje so praktično ničelne, vseeno pa si družina želi, da bi ga reševalci našli, s čimer bi zaključili to nesrečno poglavje.