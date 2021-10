Salah ali Suarez? Liverpool ali Atletico?

V torkovi vročici se bosta pomerila madridski Atletico ter Liverpool. Toda tokrat gre tudi za srečanje dveh velikanov nogometa. Egiptovski kralj in urugvajski vihar se bosta pomerila na čudoviti lokaciji Wande Metropolitano v Madridu. Številke govorijo kar same zase. 135 golov na 214 tekmah za Mohameda Salaha ter 82 na 133 tekmah za Luisa Suareza . Tukaj so tudi asistence – 46 za Salaha ter 29 za Suareza. Odlična nogometaša, ki si bosta poskušala priigrati (trenutno) prvo mesto skupine B v aktualni sezoni Lige prvakov.

Jasno je, da imajo Liverpoolovi navijači to čast, da so lahko bili priča tema dvema izjemnima nogometašema na vrhuncu svoje moči. Različna lika, a tako podobna v svojem neusmiljenem iskanju odločnosti, želji po novih in novih zmagah ter doseganju vedno številčnejših zadetkov. Na Anfieldu sta se oba proslavila. Oba sta zadela že ob prvem nastopu – Suarez proti Stoke Cityu (član Liverpoola je bil med letoma 2011 in 2014), Salah proti Watfordu – vse ostalo je zgodovina.