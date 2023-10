Nogometaši Liverpoola in Evertona so odprli deveti krog angleške Premier Lige. Na mestnem derbiju Merseyside na Anfieldu so bili uspešnejši domači nogometaši, ki so si z dvema zadetkoma Mohameda Salaha (75', 90+7') vsaj začasno zagotovili prvo mesto na lestvici. Nogometaši Manchester Cityja se trenutno merijo z Brightonom. Na tem mestu velja omeniti še večerni spopad Chelseaja in Arsenala.

