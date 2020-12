Salah: Igrati za Real ali Barcelono? Kdo ve ...

'Spursi' (za zdaj) največji konkurenti "Ne razumeti napak, toda 'Spursi' so od vseh največjih konkurentov - vsaj v tej prvi tretjini sezoni - pokazali največ. Zavedamo se, da nas čaka še veliko zahtevnih preizkušenj; tu so se domača pokalna tekmovanja in Liga prvakov, ki je prav tako eden od pomembnejših ciljev v sezoni. Skratka, dolga pot je še pred nami, ki pa se je veselimo iz dneva v dan. Vsaka tekma prinaša nekaj novega in predvsem številne priložnosti, da pokažemo in dokažemo, da smo vsem osvojenim lovorikam navkljub v zadnjih letih še vedno lačni velikih zmag in lovorik," poudarja kapetan egipčanske nogometne izbrane vrste, ki je na vprašanje o svoji prihodnosti v mestu Beatlov ponudil politično korekten odgovor.

V zanimivem intervjuju za ugledni španski časnik As se je najboljši egiptovski nogometaš zadnjih let razgovoril o številnih aktualnostih, povezanih z novo nogometno realnostjo. Uvodoma je 28-letnik izrazil zadovoljstvo ob zadnji prvenstveni zmagi na derbiju kroga proti v tej sezoni odličnemu Tottenhamu. "Ta zmaga je prišla v najboljšem mogočem trenutku za nas, saj smo pred tem nanizali nekaj tekem, na katerih nismo bili strelsko učinkoviti. Igra je že bila na visoki ravni, posest žoge odločno v našo korist, a manjkala je boljša realizacija priigranih priložnosti. S to zmago nad odličnim rivalom smo največjim konkurentov poslali jasno sporočilo, kaj je naš glavni cilj sezone," o pomembnosti osvojenih treh točk v dvoboju proti zasedbi, ki jo s trenerske klopi odlično vodi portugalski trenerski mag Jose Mourinho , pravi Salah, ki ravno v Tottenhamu vidi enega od največjih tekmecev za končno zmagoslavje v angleški Premier League.

Prihodnost na Anfieldu (izključno) v rokah kluba

"Na Anfieldu uživam že nekaj let. Moštvo je odlično in konkurenčno vsem ostalim iz najvišjega kakovostnega razreda. Podaljšal sem pogodbo do konca sezone 2022/23, a to še ne pomeni, da jo bom oddelal do konca. Moja prihodnost je bolj ali manj v rokah kluba, ki se bo izjasnil o tem vprašanju. Sam se ne obremenjujem s to temo, saj je moja edina dolžnost, da iz tekme v tekmo prikazujem najboljše mogoče predstave in s tem prispevam svoj delež k uspehom kluba. To je zame najpomembnejše. Nikoli nisem lovil posamičnih lovorik, čeprav tudi te godijo, a niso tako pomembne kot tiste klubske. Najlepši občutek je, ko se lahko s soigralci veseliš nečesa pomembnega. Velikega, če želite. Kot je bila, denimo, predlanska zmaga v Ligi prvakov," se najlepšega trenutka v dozdajšnjem delu kariere spominja egiptovski nogometni bog.



Godita zanimanji Reala in 'Barce'

O tem, da je Salah v zadnjih letih postal eno od najbolj vročih imen na vsakokratni 'podivjani' nogometni tržnici, smo na naši spletni strani pisali že večkrat. Kar potrjuje tudi nogometaš sam.

"Zavedam se, da me v svojih vrstah želijo videti tudi nekateri najboljši klubi na svetu. Med katere seveda spada tudi 'moj' Liverpool. Toda če me zdaj vprašate, za koga bi raje igral - Barcelono ali madridski Real -, vam pravega odgovora v tem trenutku ne morem ponuditi. (smeh) Oba kluba pripadata najvišjemu razredu svetovnega klubskega nogometa - bogati zgodovina in tradicija, osvojene lovorike, ugled v svetu, vpliv največjih zvezdnikov na mlade ljudi dovolj zgovorno priča o veličini teh dveh velikanov ... Je pa, kot sem že dejal, vse odvisno od vodstva Liverpoola, ki drži ključe moje prihodnosti v svojih rokah," se Mohamed Salah morebitne selitve na Santiago Bernabeu ali Camp Nou, če bi seveda prišlo do resnejših pogajanj, ne bi branil.