Nogomet

Salah in Slot zgladila spor, Egipčan se vrača v kader Liverpoola

Liverpool, 12. 12. 2025 19.53 | Posodobljeno pred 23 minutami

Avtor
L.M.
Mohamed Salah in Arne Slot sta očitno vsaj začasno zgladila spor. Po Egipčanovem izbruhu prejšnji teden ga je nizozemski strateg pustil na stranskem tiru za tekmo lige prvakov proti Interju. Po poročanju številnih medijev pa naj bi se najboljši strelec Redsov v zadnjem desetletju vrnil v kader za sobotno tekmo proti Brightonu.

Arne Slot in na klopi Mohamed Salah
Arne Slot in na klopi Mohamed Salah FOTO: Profimedia

Liverpool je med tednom presenetljivo zmagal na gostovanju pri milanskem Interju. Največ pozornosti pa je v naslovnicah požel konflikt med Mohamedom Salahom in Arnejom Slotom. Jabolko spora je bil Salahov izbruh po tekmi prejšnjega kroga angleškega prvenstva, ko je izjavil, da ga je klub "vrgel pod avtobus".

Egipčan med tednom ni odpotoval v Italijo, kjer so njegovi soigralci osvojili pomembne tri točke v lovu za napredovanje iz ligaškega dela lige prvakov. 33-letnik je v Angliji ostal kot kazen za svoje besede, s katerimi je pod vprašaj postavil tudi integriteto Slota.

Po poročanju različnih medijev pa naj bi Salah in Slot vsaj začasno zgladila spor. Egipčan se bo na sobotni tekmi proti Brightonu vrnil v kader Redsov. To bo tudi zadnja tekma, preden odpotuje v Maroko, kjer se 21. decembra začenja Afriški pokal narodov. O prihodnosti sodelovanja med 33-letnikom in klubom iz mesta Beatlov se bo bržkone še veliko polemiziralo in pogovarjalo. Za njegove storitve je zanimanje pokazalo tudi veliko klubov iz Savdske Arabije, ki lahko zagotovijo privlačno finančno ponudbo.

borjac
12. 12. 2025 20.16
+1
Trener Slot , z palico po Salahu ali pa prodaja , Salah je ZDRAHAR .....
