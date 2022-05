Salah jasno: V finalu si želim Real Madrid

Torkova druga tekma polfinala Lige prvakov med Villarrealom in Liverpoolom je zagotovo zadovoljila tudi največje nogometne navdušence. Če se je v prvem polčasu zdelo, da Španci na domačem terenu lahko pripravijo senzacijo – rezultat so namreč izenačili na 2:2 – pa je v drugem polčasu postalo jasno, da je Liverpool enostavno premočan nasprotnik. V garderobi so strnili glave in v vsega 12. minutah pokopali upe Unaia Emeryja. "Trener se je z nami pogovoril. V naši slačilnici prevladujejo karakter in močne osebnosti. Smo vrhunska ekipa na najvišji ravni, tako da se lahko po zaostanku z 2:0 v prvem polčasu naprej borimo." Trije zadetki in skupni rezultat 2:5 jih je že tretjič v petih letih izstrelil v veliki finale tega elitnega tekmovanja. Svojega nasprotnika bodo dobili v sredo zvečer, ko se bosta na Santiago Bernabeu udarila madridski Real in Manchester City (3:4). Zvezdnik Liverpoola Mohamed Salah je iskreno povedal o tem, da si za svojega nasprotnika želi Špance, kajti z njimi imajo še neporavnane račune.

Liverpool je v velikem finalu Lige prvakov zaigral leta 2018, nasprotnik pa takrat španski velikan Real Madrid. Toda računica se ni izšla po željah Angležev, kajti takrat Zidanovi možje so bili prevelik zalogaj (3:1). Salah je eden izmed ključnih igralcev Redsov. Po koncu torkove tekme za BT Sports ni skrival svojih preferenc pri izbiri tekmeca za veliki finale v Parizu. "Večkrat smo se že pomerili proti Cityju in vemo, da je velik tekmec. Iskreno moram reči, da bi si v finalu raje želel Real Madrid. Izgubili smo finale proti njim. In tokrat želimo zmagati!" Egipčan se očitno želi maščevati za poraz v Kijevu, samozavesti mu ne manjka. "Super je biti v finalu. To je tretjič v petih letih, to je neverjetno. Vsi so zadovoljni v garderobi. Prepričan sem, da bomo slavili, vendar nas v kratkem čaka tudi tekma proti Tottenhamu, zato se moramo osredotočiti tudi na to." Zadetek leta 2018 za Madridčane je prispeval v letošnji sezoni neuničljivi Karim Benzema, ki bo tudi v sredinem obračunu zagotovo eden izmed ključnih igralcev belega baleta. Dva zadetka je takrat dodal še Gareth Bale. Junak rdečih je bil tako kot v torek Sadio Mane, afriški igralec z največ zadetki v izločilnih bojih Lige prvakov. Na torkovem spektaklu je zadel že 15. Salah tega finala še ni pozabil, v letošnji sezoni ima tako lepo priložnost za maščevanje. icon-expand Karim Benzema FOTO: AP Dogodek, ki je zagotovo še spodbudil željo po vnovičnem srečanju, je zagotovo tudi takratna nesrečna poškodba egipčanskega zvezdnika. Slednji je utrpel poškodbo rame in tekmo predčasno zaključil. Ramosovo dejanje se je zagotovo vpisalo v zgodovino ene večjih polemik finala elitnega tekmovanja, kajti mnogi so delili mnenje, da je bilo povzročeno namerno. Sedaj ima Salah možnost, da vrne udarec Špancem. Todo slednji si bodo svoje mesto morali še zagotoviti. Ali se bodo Salahove želje uresničile, lahko preverite že od 20.30 na Kanalu A in VOYO.