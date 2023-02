Salah je zaradi Mourinha pri Chelseaju jokal: Neusmiljeno ga je napadal

Na koncu je Salah pod vodstvom portugalskega trenerja v dresu modrih odigral borih 18 tekem, na katerih je dosegel zgolj dva gola. Sledili sta obdobji pri Fiorentini in Romi, na koncu pa najuspešnejše obdobje v Liverpoolu, kjer Salah blesti še danes. Mikel je do odnosa med Mourinhom in Salahom prišel s pomočjo italijanskega stratega Carla Ancelottija , ki je bil njegov trener v Londonu od leta 2009 do leta 2011. "Moj najljubši trener pri Chelseaju je bil Carlo Ancelotti . Njegov način komunikacije z igralci je tako miren, nikoli ni dvignil glasu. Svoje sporočilo je posredoval na drugačen način. Drugi trenerji se derejo nate," je trenutnega trenerja Real Madrida opisal nekdanji vezist.

John Obi Mikel je bil član Chelseaja od leta 2006 do 2017. V tem času je bil Mohamed Salah Chelseajev igralec od leta 2014 do leta 2016. V resnici je za ta klub igral zgolj v letu 2014, ko je prestopil iz Basla. Takrat je bil njegov trener Jose Mourinho , ki je v sezoni 2014/2015 tudi osvojil naslov prvaka Premier lige. Kljub klubskemu uspehu v tem času odnos Salaha in Mourinha po besedah Mikela nikoli ni bil pretirano pozitiven.

"Mourinho je bil popolnoma drugačna 'žival'. Ko je Mourinho pred začetkom drugega polčasa pred prihodom v slačilnico odšel na stranišče, sem se ga bal. Zagotovo sem se ga bal. On je tako posredoval svoje sporočilo," je strahospoštovanje do trenutnega trenerja Rome opisal Mikel. "Spomnim se, kaj je storil Mohamedu Salahu. Mislim, da je na neki tekmi igral slabo in Mourinho je prišel v slačilnico in ga napadel, neusmiljeno ga je napadel. V drugem polčasu je jokal v slačilnici," je dodal o odnosu Mourinha in Egipčana. "Jokal je in Mourinho mu ni pustil, da odide na igrišče v drugem polčasu. Zamenjal ga je. Lažje bi ga bilo zgolj zamenjati in mu reči, da ni igral dobro," je o pristopu Mourinha dejal Mikel, ki je bil njegov varovanec, ko je Portugalec Chelsea vodil prvič in drugič.

Tudi Kevin De Bruyne je igralec, ki pod taktirko Mourinha ni zablestel v dresu Chelseaja: "Kevin je bil vedno sramežljiv fant, vedno je bil ločen od drugih in slabe volje. Nikoli nisi mogel izvleči ničesar iz njega. Ko pa ga zdaj gledam, kako igra, je to pravi užitek."