Salah: Morda je to moja zadnja sezona v dresu Liverpoola

A bolj kot sama zmaga pri enem od največjih tekmecev v angleški Premier ligi je po tekmi odmevala izjava strelca in dvakratnega podajalca Mohameda Salaha, ki je v televizijskem intervjuju le nekaj minut po tekmi novinarju Sky Sportsa zaupal, da je letošnja sezona morda celo njegova zadnja v dresu Liverpoola.

"Ni skrivnost, da mi po koncu letošnje sezone poteče pogodba s klubom, zato želim samo uživati in ne razmišljati preveč o tem," je na presenečenje mnogih uvodoma dejal izkušeni egipčanski reprezentančni napadalec, ki je torej sodeloval pri vseh treh zadetkih svojega moštva ob zmagi na kultnem Old Traffordu. "Še nihče ni govoril z menoj glede morebitnega podaljšanja pogodbe, tako da bi posledično letošnja sezona lahko bila moja zadnja v dresu ljubljenega kluba. Odkar sem prišel na Anfield Road, od tega je zdaj že polnih osem let, sem se vselej počutil kot doma. Liverpool je moj klub in Anfield je moj dom. To se ne bo nikoli spremenilo," je navijačem kluba iz mesta Beatlov še dodatno popihal na dušo "Momo" Salah.