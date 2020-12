Salah nezadovoljen v Liverpoolu? 'V prihodnji sezoni se seli k Barceloni'

Nekdanji egiptovski reprezentant Mohamed Aboutrika je prepričan, da Salah kariere v prihodnji sezoni ne bo nadaljeval v vrstah Liverpoola. V mestu Beatlov naj bi bil namreč nezadovoljen z vlogo, ki jo ima pod taktirko Jürgena Kloppa, zato že pogleduje k novemu klubu – ta pa naj bi bila po besedah Aboutrike slovita Barcelona. A bolj ali manj jasno je, da bo Salahova usoda v rokah kluba, saj ima ta pogodbo z redsi vse do poletja 2023.

"Poklical sem Salaha, da bi govoril o stanju v Liverpoolu, in razočaran je, toda to ne bo vplivalo na njegove predstave na zelenici. Vem, da Salah ni srečen v Liverpoolu, zaupal mi je razloge, zakaj je temu tako, toda to je skrivnost in o tem ne bom govoril javno," je v pogovoru za BeIn Sport povedal Aboutrika. "Ena izmed stvari, ki so ga ujezile, je bila ta, da ni bil kapetan na tekmi z Midtjyllandom,"je bilo vse, kar je razkril nekdanji egiptovski reprezentant. Na tekmi skupinskega dela Lige prvakov z dansko zasedbo je Klopp kapetanski trak zaupal Trentu Alexandru Arnoldu. "Iskreno, bil sem zelo razočaran. Pričakoval sem, da bom kapetan, toda to je odločitev trenerja. Sprejel sem jo," je sicer v intervjuju za španski ASpred časom povedal Salah.

"Po mojem mnenju želi Liverpool Salaha zaradi ekonomskih razlogov prodati," je še nadaljeval Aboutrika. "Nimam vpliva na Salahove odločitve, je moj prijatelj, moj brat in dovolj pameten je, da ve, kaj je najbolje zanj," je še pojasnil Egipčan in tako zavrgel namigovanja, da naj bi pritiskal na prijatelja.