Salah ni huje poškodovan, najbrž nared že do spopada z Unitedom

Toda informacije iz Liverpoolovega klubskega centra v Melwoodu so vzpodbudne, saj so zdravniki po pregledu gležnja spoznali, da težjih poškodb egiptovski reprezentant ni utrpel. Okrevanje bodo pri Liverpoolu podrobno spremljali tudi v naslednjih dneh, ko bo postalo jasno, če bo lahko odigral težko pričakovani obračun z Manchester Unitedom , ki je na sporedu 20. oktobra. Glede na to, da ima Salah še slaba dva tedna časa za popolno okrevanje, je verjetno, da bo 27-letnik zaigral proti večnim tekmecem, ki so vnovič v hudih škripcih in za osovraženimi rdečimi zaostajajo že za 15 točk. Že pred poškodbo je Salah sicer dobil dovoljenje Egiptovske nogometne zveze (EFA), da izpustil prijateljsko tekmo z Bocvano .

"Tega štarta res ne razumem," se je po tekmi z Leicester Cityjem nad Choudhuryja spravil Liverpoolov trener Jürgen Klopp. "Hudičevo nevarno je. Mora se umiriti v takšnih situacijah, to ni prvič. Super igralec je, vrhunski razvoj, a takšni štarti ... Ne! Ne moreš štartati le v človeka, dobil pa je le rumeni karton. Res ne morem preboleti tega. Morda ni imel sreče z (Mattom) Ritchiejem (zaradi prekrška Choudhuryja je moral počivati dva meseca, op. a.), a to je storil on in mora se umiriti. Ne vem, kako to deluje. Vidiš 'Moja' (Salaha), kako leži v slačilnici, in si misliš 'okej' ..." je bil nezadovoljen nemški trener.

'Želimo, da si opomore in znebi stresa'

"Strokovni štab državne reprezentance potrjuje odločitev, da ne vpokliče Liverpoolovega zvezdnika Mohameda Salaha na zbor zaradi želje, da si odpočije sredi velikega števila tekem v tem obdobju,"so v izjavi sporočili pri EFA. "S tem želimo, da si opomore in da se znebi stresa zaradi neprestanega nastopanja za svoj klub, da bo v polni telesni in psihični pripravljenosti za nastop na naslednjih uradnih preizkušnjah."

Deschamps: Lloris skorajda zagotovo v letu 2019 ne bo več igral

Po tem, ko je postalo jasno, da si je Tottenhamov vratar Hugo Lloris ob gostovanju pri Brighton & Hove Albionu težje poškodoval vezi v komolcu, je o poškodbi nekdanjega člana Lyona spregovoril tudi selektor francoske izbrane vrste Didier Deschamps. Lloris je nerodno pristal na tleh po strelu Pascala Grossain moral po tem, ko je žogo v njegovo mrežo neoviran pospravil Neal Maupay, z zelenice na nosilih, pomagali pa so mu tudi s kisikovo masko.

32-letnik je bil v ponedeljek v Parizu, kjer je prestal rentgenski pregled, ki je potrdil, da do zloma ni prišlo, je pa prišlo do poškodb vezi. V reprezentančni bazi Clairefontaine se je srečal tudi z Deschampsom.

LLORIS

"Govoril sem z njim. Okreva,"je o varovancu povedal selektor Francije."Danes zjutraj (v ponedeljek, op. a.) je opravil še več pregledov. Danes je težko točno reči, kako dolgo ne bo na voljo. Možnost zloma so ovrgli, toda vezi so poškodovane. Nisem zdravnik, a vem, da ga na tej in na naslednji reprezentančni akciji novembra gotovo ne bo. Zdaj bomo začeli s protokolom za njegovo okrevanje. Nekaj tednov oziroma mesecev ne bo igral. V letu 2019 ne bo več igral, to je skorajda gotovo."

V reprezentanci ga bo do nadaljnjega nadomeščal član Marseilla Steve Mandanda, medtem ko bo moral trener Tottenhama Mauricio Pochettino zdaj zaupati rojaku Paulu Gazzanigi, ki v Brightonu po prihodu v igro ni uspel preprečiti visokega poraza (0:3).

LESTVICA