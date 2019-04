Salah po osmih sušnih tekmah le dočakal zadetek, 50. v Premier League

Egipčan se je pri zadetku do žoge dokopal na sredini igrišča, nato pa sam potegnil do nasprotnikovih vrat in s prefinjenim strelom matiral nemočnega Angusa Gunna. Zadel je prvič po 9. februarju, kar je njegovo najdaljše sušno obdobje pri redsih (osem tekem v vseh tekmovanjih), odkar je tja prestopil iz Rome poleti 2017. To je bil sicer še 18. zadetek Salaha v tej sezoni angleške Premier League. "To je moj 50. zadetek za Liverpool v Premier League, tako da to je nekaj posebnega. Zelo sem vesel zadetka, ki je pomagal ekipi do zmage. In zmaga je najpomembnejša za nas," je pristavil Egipčan.

SALAH