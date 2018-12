Klopp ob zmagi Liverpoola videl 'eno najlepših reči v življenju'

Trener Liverpoola Jürgen Klopp je poleg pohval svojim fantom, ki so dobili sobotni derbi v Premier League z Arsenalom in prednost na vrhu lestvice povišali na devet točk, izpostavil tudi potezo Mohameda Salaha, ki je v drugem polčasu prepustil izvedbo enajstmetrovke Robertu Firminu. Unai Emery je po porazu z 1:5 priznal, da mora s svojimi fanti še precej delati na obrambi.

Firmino (na fotografiji) je takole še tretjič zatresel mrežo Arsenala. FOTO: AP

Jürgen Kloppje prepuščeno enajstmetrovko Mohameda Salaha, uspešno jo je za svoj tretji gol na tekmi izvedel Roberto Firmino, označil za "eno najlepših reči", ki jih je videl v življenju. Hat-trick Brazilca je bil pika na i izvrstnemu večeru v Liverpoolu, kjer je Salah že prej zadel z bele pike in pripravil tudi gol Sadiu Maneju, v 65. minuti pa raje prepustil izvedbo enajstmetrovke svojemu soigralcu iz Južne Amerike, ki ni grešil. FIRMINO Firmino je v prvem polčasu poskrbel za neverjeten preobrat Redsov, ki so proti Arsenalu zaostali po golu Ainsleyja Maintlanda-Nilesa, a v manj kot dveh minutah je brazilski napadalec dvakrat ukanil Bernda Lenav vratih Topničarjev. Njegovi zadetki so mu pomagali do naziva najboljšega brazilskega strelca v zgodovini Premier League. 'Ena najlepših reči, ki sem jih kadarkoli videl v mojem življenju'

"2018 se končuje z božičnim darilom Moja Salaha. Obožujem to, to gesto,"se je na novinarski konferenci smejalo Kloppu. "Dal je žogo Bobbyju (Firminu, op. a.), da lahko zabije hat-trick. To je preprosto lepa reč. V samem trenutku nisem bil preveč vesel, ker na treningu Bobby prevečkrat ne zaključuje z enajstmetrovkami, če sem povsem pošten. Jasno pa je, da je bil danes njegov dan in absolutno v redu,"je nadaljeval nekdanji trener Mainza in Borussie Dortmund. SALAH "Poglejte, delovalo je, zato je bila to ena najlepših reči, ki sem jih kadarkoli videl v mojem življenju. Res ne vem, če je veliko igralcev, ki bi to storili. Ko sem ga videl, kako je nato slavil z Bobbyjem, sem si rekel: 'Vau!' Preprosto izjemno. Zaenkrat je to najlepša gesta sezone. Res, res lepo,"pravi 51-letnik.

Klopp (na fotografiji) po koncu tekme, ko je vnovič bežal od pomena vedno višje prednosti na vrhu lestvice. FOTO: AP

Rad bi bil v koži medijev, a s plačo trenerja

Poraz Tottenhama z Wolverhamptonom je še povečal apetite rdečih pred tekmo, saj bi se še pred tekmo Manchester Cityja lahko odlepili zasledovalcem na že zajetnih devet točk prednosti. Kloppu in varovancem je uspelo z zadušljivim pritiskom na Arsenalovo zadnjo vrsto povsem onemogočiti Londončane, a je nemški trener spet zadržano spregovoril o možnosti za težko pričakovani prvi naslov v Premier League. "Mimogrede bo ta prednost jutri (v nedeljo, op. a.) znašala sedem, ko pa bomo igrali z Man. Cityjem, bi lahko znašala štiri (točke, op. a.). Možno je,"opozarja Klopp. "Nisem najpametnejša oseba na svetu, a res nisem idiot. Vsaj ne vedno. To res ni nič. Absolutno ni pomembno, koliko točk spredaj si v decembru, četudi je konec decembra. Kar ustvarjate vsi vi (mediji, op. a.), razumem to, razumem, da je nemogoče, da niste pozitivni glede nas. A vi ste prvi, ki boste, če bomo izgubili tri točke, naslednji naslov napisali takole: 'Ali so zdaj nervozni?' To je lahek posel. Rad bi bil v vaši situaciji, še vedno bi služil denar, kakršnega služim, a bil bi v vaši situaciji. Ne moremo igrati te igre in je ne bomo,"je še dodal. "Pred tekmo smo slišali, ker je bilo na vseh zaslonih, za rezultat Tottenhama. Ste mislili, da se je zabava že začela? Nisem videl nasmeška na nobenem obrazu v slačilnici. Samo poglejte si (rezultat, op. a.) in nato pojdite naprej. Zdaj ne gre za ustvarjanje naslovov, ustvarjanje zgodb. Vse je podrejeno pripravi na nogometne tekme, da jih odigraš tako dobro, kot jih lahko, in poskušal dobiti čimveč točk, kolikor jih lahko. To je to. Primer: v tem trenutku je občutek, kot da tečemo maraton. Pred maratonom je vreme briljantno, novi tekaški čevlji, nova majica, novo vse. Ljudje rečejo: 'Danes boš zmagal!' A najprej moram teči. Ljudje okoli nas so izjemno zadovoljni, en tip pa mora še teči. Moramo teči. Zato dajemo vse od sebe."

Nogometaši Liverpoola slavijo po enem od golov na sobotnem derbiju kroga. FOTO: AP