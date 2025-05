Salah priznal: Da, odnos z Manejem je bil napet

Mohamed Salah in Sadio Mane sta bila dolgo strah in trepet premierligaških obramb.

Spomnimo, Mohamed Salah in Sadio Mane sta bila ključna posameznika Liverpoola, ki se je v zaključju prejšnjega desetletja vrnil med najboljše evropske klube. Leta 2019 so Redsi v finalu Lige prvakov z 2:0 ugnali Tottenham, v njunem obdobju pa so v finalu še dvakrat izgubili, obakrat proti madridskemu Realu (2018 in 2022).

Vmes so na Anfieldu slavili prvi domači naslov po davnem letu 1990, pri čemer je Salah dosegel 19 zadetkov, Mane pa enega manj. Odveč je poudarjati, da sta bila prav hitronoga Afričana prva strelca Liverpoola v tisti sezoni (2019/2020).