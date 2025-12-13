Svetli način
Nogomet

Liverpool vodi proti Brightonu, Salah pa že vstopil v igro

Liverpool, 13. 12. 2025 15.39 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
1

Potem ko je prvi zvezdnik Liverpoola Mohamed Salah zaradi svojih izjav, usmerjenim proti vodstvu kluba, ostal brez tekme proti Interju v Ligi prvakov, ga je trener Arne Slot za današnji obračun z Brightonom vendarle uvrstil v kader. Egipčan je sicer tekmo začel na klopi, nizozemski strateg pa ga je že v 26. minuti poslal na zelenico.

Mohamed Salah
Mohamed Salah FOTO: Profimedia

Kaže, da sta Arne Slot in Mohamed Salah uspela najti skupni jezik. Pred dobrim tednom je Egipčan klubu simbolično očital, da "so ga vrgli pod avtobus", zaradi ostrih opazk pa ga nizozemski trener ni vzel s seboj v Milan, kjer je Liverpool na tekmi Lige prvakov osvojil tri točke proti Interju.  

Pred tekmo angleškega prvenstva proti Brightonu pa ga je Nizozemec vendarle uvrstil na seznam razpoložljivih igralcev. Salah je tekmo sicer začel na klopi, a ga je Slot že v 26. minuti poslal v igro.

Kljub temu, da je 33-letnik znova v kadru Liverpoola, to ne pomeni, da je nesporazum med Salahom in klubom dokončno razrešen in da bo prvi zvezdnik ostal na Anfieldu. Kot ugiba nogometna javnost, bi to lahko za Egipčana bila celo zadnja tekma pri Liverpoolu. 

nogomet angleško prvenstvo liverpool mohamed salah chelsea
