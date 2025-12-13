Liverpool vodi proti Brightonu, Salah pa že vstopil v igro

Kaže, da sta Arne Slot in Mohamed Salah uspela najti skupni jezik. Pred dobrim tednom je Egipčan klubu simbolično očital, da "so ga vrgli pod avtobus", zaradi ostrih opazk pa ga nizozemski trener ni vzel s seboj v Milan, kjer je Liverpool na tekmi Lige prvakov osvojil tri točke proti Interju.
Pred tekmo angleškega prvenstva proti Brightonu pa ga je Nizozemec vendarle uvrstil na seznam razpoložljivih igralcev. Salah je tekmo sicer začel na klopi, a ga je Slot že v 26. minuti poslal v igro.
Kljub temu, da je 33-letnik znova v kadru Liverpoola, to ne pomeni, da je nesporazum med Salahom in klubom dokončno razrešen in da bo prvi zvezdnik ostal na Anfieldu. Kot ugiba nogometna javnost, bi to lahko za Egipčana bila celo zadnja tekma pri Liverpoolu.
