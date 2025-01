Salah razblinil dvome: To bo moje zadnje leto pri Liverpoolu

"Želim si osvojiti naslov v Premier ligi, saj bo letos moje zadnje leto v Liverpoolu. To želim storiti za ta klub in mesto," je o svoji usodi na Anfieldu spregovoril egipčanski zvezdnik.

Na vprašanje, ali zares verjame, da bo po letošnji sezoni slekel dres redsov, je nato odgovoril: "Zaenkrat, da. Napredka ni in od njega smo daleč."

"V svoji glavi sem prepričan, da je to mojih zadnjih šest mesecev v klubu. Če kdaj občutim distrakcije, se spomnim, da hočem v prihodnjih letih pogledati nazaj in reči, da sem odigral neverjetno sezono. In prav to želim storiti," je sklenil Egipčan.