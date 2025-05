Salah se je pridružil Henryju, Ronaldu, Vidiću in De Bruyneju

OGLAS

Mohamed Salah je bil že v sezoni 2017/18 proglašen za najboljšega posameznika angleške lige. Letos je uspeh ponovil in se pridružil klubu dvakratnih zmagovalcev, ki ga sestavljajo le Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Nemanja Vidić in Kevin De Bruyne. Po podpisu nove pogodbe z novopečenimi angleškimi prvaki lahko Salah postane prvi igralec v zgodovini, ki bi to nagrado osvojil trikrat.

Za nagrado so bili letos nominirani še Virgil van Dijk in Ryan Gravenberch ter Morgan Gibbs-White, Alexander Isak, Bryan Mbeumo, Declan Rice in Chris Wood. Salah je končal niz petih zaporednih sezon, v katerih je nagrado osvojil igralec Manchester Cityja.

Rekordna sezona Salaha

Za Egipčanom, ki je z Liverpoolom osvojil šele drugi premierligaški naslov, je nova izjemna sezona. Salah je doslej zbral največ golo in največ asistenc. Zvezdnik Liverpoola lahko postane prvi igralec, ki bi v eni sezoni osvojil nagrado za najboljšega strelca, asistenta in igralca.

