Salah (spet) pokazal veliko srce: nagrado predal soigralcu

Kot je povedal Salah, se je želel tako pokloniti jubilejnemu 500. nastopu Milnerja v Premier League, čeprav si je za svoj drugi hat-trick v dresu Liverpoola (prejšnjega je začinil s še enim golom) prav Afričan zaslužil večino čestitk.

'Upam, da bova skupaj kaj osvojila'

"Ni slab način, niti slučajno (da sem spet med strelci, op. a.)," je za Sky Sports dejal Salah."Na vrhu lestvice, danes sem zabil trikrat, nismo dobili gola. To je vse, kar lahko danes rečem. Moja pričakovanja so bila zelo visoka. A vem tudi, da so pričakovanja vseh drugih glede mene zelo visoka. Kot sem rekel prej: najpomembnejša stvar je, da smo na vrhu lestvice in da zmagamo vsako tekmo. Moram čestitati njemu (Milnerju, ki je med dajanjem izjave stal poleg njega, op. a.). Gre za izjemno kariero. Danes si jo zasluži. Za njim je izjemna kariera, zato upam, da bova skupaj kaj osvojila. A tega ne bom sprejel."

Bournemouthov strateg Eddie Howe je po tekmi dejal, da je Salah zanj eden najboljših nogometašev na svetu. S to oceno se je pričakovano strinjal tudi Liverpoolov Jürgen Klopp, ki je svojega varovanca tudi pohvalil, da pri drugem golu ni padel, čeprav ga je z očitnim prekrškom poskušal ustaviti Steve Cook.

Klopp: Ne vem, če bi takšna gola zabilo veliko igralcev

"Mislim, da je Eddie Howe eden najboljših trenerjev, ki sem jih kadarkoli srečal, če sem povsem pošten. Kako lahko torej rečem karkoli drugega?" je na novinarski konferenci godel zadovoljni Klopp. "Karkoli storiš na nogometni tekmi, potrebuješ nekoga, da to zaključi, 'Mo' pa je pri njegovih dveh golih v drugem polčasu storil nekaj preprosto izjemnega. Ne vem, če bi v tem trenutku veliko igralcev zabilo takšna gola,"je prepričan Klopp.

"Prvi je v bistvu prekršek, a želi zabiti gol, zato stoji na svojih nogah in ga zabije. Ni bil najbolj navdušujoč zaključek, a rekel bi, da je bilo precej presenetljivo. Tretji gol prav tako, kako si jo je namestil, to je bilo dobro. Glede tega, da je ostal na nogah, pa ne bi smel biti presenečen nihče. Njegova želja po doseganju golov je jasna, za nas pa je to zelo dobro. Slišal sem, da je bil pri prvem golu prepovedan položaj, preden začnejo ljudje kaj govoriti ... A res je bilo briljantno to, kar je storil, všel mi je ta miselnost."

'Fantje se borijo za vsak jard'

Nemec je seveda izjemno zadovoljen po najboljšem začetku sezone v zgodovini kluba, ki je na 16 ligaških preizkušnjah osvojil kar 42 točk in po zaslugi poraza Manchester Cityja pri Chelseaju (0:2) zavzel vrh lestvice.

"Mislim, da sem pred nekaj leti rekel, da moramo spisati našo lastno zgodovino. Pomembno je, a ni najpomembnejša stvar na svetu, da presežemo rekord izpred 30 let ali karkoli. Stvar je v tem ,da si želimo biti kar se da uspešni. Nihče ne ve, kaj to pomeni, to prvenstvo je tako težko igrati. Nekajkrat sem rekel: 42 točk. Ponavadi sem jih imel toliko aprila, zdaj je december. To je ogromno. To je izjemno, fantje pa si zaslužijo vse pohvale za to, ker se borijo za vsak jard,"je pristavil Klopp.

