Salah v življenjski formi, a daleč od nove pogodbe

Egipčanski zvezdnik Mohamed Salah barve Liverpoola brani že od leta 2017, z redsi pa je med drugim osvojil državno prvenstvo in Ligo prvakov. Na 375 tekmah v dresu angleškega velikana je zabil 231 golov in prispeval 105 podaj, kar tri sezone pa je sklenil kot najboljši strelec Premier lige.

Brez dvoma gre za enega najpomembnejših nogometašev Liverpoola v zadnjih letih, navijače pa skrbi dejstvo, da 32-letniku ob koncu sezone poteče pogodba s klubom. Namigovanj o novi je bilo v preteklih tednih in mesecih ogromno, Salah pa je v izjavi po zmagi proti West Hamu s 5:0, kjer je zadetku dodal dve asistenci, iskreno spregovoril o eni najaktualnejših tematik na Otoku: "Trenutno smo daleč od nove pogodbe."

Liverpoolu v aktualni sezoni kaže odlično, saj so v Premier ligi s tekmo manj osem točk pred drugim Nottinghamom, v Ligi prvakov pa so na prvem mestu edina ekipa s popolnim izkupičkom. "Želim, da Liverpool osvoji prvenstvo in da sem del tega. To je edina stvar o kateri razmišljam. Vse bom naredil, da osvojimo trofejo," je še dodal Salah.