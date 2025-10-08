Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Salah z dvema goloma popeljal Egipt na svetovno prvenstvo

Kairo, 08. 10. 2025 22.55 | Posodobljeno pred 7 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
0

Reprezentanca Egipta je naslednja, ki si je zagotovila nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki leta 2026. Egipt si je vozovnico za četrti nastop na mundialu po letih 1934, 1990 in 2018 zagotovil z današnjo zmago nad Džibutijem s 3:0 v afriški kvalifikacijski skupini A.

Zvezdnik Liverpoola Mohamed Salah je dosegel dva gola na tekmi v Casablanci. Egipt ima krog pred koncem zdaj 23 točk in neulovljivo prednost pred Burkino Faso na drugem mestu (18). Tretji gol na tekmi z ekipo, ki je na zadnjem mestu te skupne in je kar 158 mest nižje na lestvici Fife, pa je dosegel Ibrahim Adel.

Zelo blizu uvrstitvi na SP sta tudi Gana v skupini I in Zelenortski otoki v skupini D; oba potrebujeta le še točko na zadnji tekmi konec tedna. Za Zelenortske otoke bi bila to sploh prva uvrstitev na mundial v zgodovini. Egipt je 19. reprezentanca, ki ima zagotovljen nastop na SP naslednje leto, kjer bo sicer prvič tekmovalo 48 ekip. Obenem so Egipčani tretja afriška ekipa po Tuniziji in Maroku z vozovnico za SP.

Na SP so že neposredno uvrščene gostiteljice ZDA, Kanada in Mehika, prek kvalifikacij pa so si do zdaj uvrstitev zagotovile še Avstralija, Južna Koreja, Iran, Japonska, Jordanija, Uzbekistan, Nova Zelandija, Argentina, Brazilija, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj in Urugvaj.

SP 2026 bo potekalo med 11. junijem in 19. julijem, gostilo ga bo 16 mest, od tega 11 ameriških, tri mehiška in dve kanadski.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet afriške kvalifikacije svetovno prvenstvo 2026 egipt mohamed salah
Naslednji članek

Nogometašice Mure nadigrale Dinamo iz Minska

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286