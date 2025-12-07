Salah z vsemi 'topovi' nad Liverpool in Slota: 'Vrgli so me pod avtobus'

Rezultatska kriza Liverpoola, ki je glede na denarne vložke to poletje že tako močno zasedbo iz lanske sezone, ki se je med drugim podpisala pod prepričljivo osvojeni naslov angleškega državnega prvaka, še dodatno okrepila z novimi zvenečimi imeni, marsikomu ni razumljiva. Posledično so odnosi tako v slačilnici kot zunaj nje že nekaj časa pod drobnogledom vselej kritične otoške javnosti, ki je "obnemela" ob zadnjem javnem nastopu močno razočaranega Mohameda Salaha.

Eden največjih zvezdnikov evropskega in svetovnega nogometa zadnjega desetletja, ki si je dres Liverpoola prvič nadel pred osmimi leti in je v tem času za redse zbral 420 nastopov, je po zadnjem remiju proti Leeds Unitedu (3:3) izlil dušo in usmeril številne strupene puščice tako proti vodstvu kluba s kultnega Anfield Roada kot proti (za zdaj) še glavnemu trenerju članskega moštva Arneju Slotu. "Mislim, da se je to zgodilo prvič, odkar sem član Liverpoola, da sem tri tekme zapovrstjo presedel na rezervni klopi. Zelo sem razočaran nad odnosom nekaterih, saj sem v teh osmih letih naredil veliko za ta klub, še posebej v lanski šampionski sezoni. Zdaj sem pa naenkrat zacementiran na klopi in ne vem, zakaj," se je zbranim novinarjem po sicer spektakularnem prvenstvenem obračunu, ki se je končal brez zmagovalca, pridušal močno razočarani Mohamed "Momo" Salah.

Triintridesetletni kapetan egipčanske izbrane vrste je šel v svojih kritikah še korak dlje, prepričan, da ga želi klub za vsako ceno okriviti za slabo formo moštva. "Tako se počutim na 'prvo žogo', kot da bi me vrgli pod avtobus zaradi vsega slabega v zadnjem obdobju. Menim, da je več kot očitno, da nekdo želi vso krivdo za slabe rezultate in formo ekipe zvaliti na moja pleča. Tega pa ne bom dopustil, kajti, kot sem že dejal, za ta klub sem naredil veliko oziroma preveč dobrih stvari, da bi me obravnavali na ta način," je brez dlake na jeziku nadaljeval Salah.

Zvezdnik Liverpoola se je dotaknil tudi odnosa s trenerjem Slotom, za katerega pravi, da je očitno že pred časom (dokončno) izgubil slačilnico. "Od njega (Arneja Slota, op. p.) sem to poletje prejel nič koliko obljub, ki niso bile izpolnjene. Počne vse v nasprotju z izrečenim, kar je zame nesprejemljivo. Še pred časom sem govoril o dobrem odnosu s trenerjem, zdaj pa sploh nimava komunikacije. Ta ne obstaja in vem, zakaj je temu tako. Morda si pa nekateri resnično želijo, da po hitrem postopku zapustim klub," je še pristavil Mohamed Salah.