Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Salah z vsemi 'topovi' nad Liverpool in Slota: 'Vrgli so me pod avtobus'

Liverpool, 07. 12. 2025 10.04 | Posodobljeno pred 3 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V.
Komentarji
0

Rezultatska kriza Liverpoola, ki je glede na denarne vložke to poletje že tako močno zasedbo iz lanske sezone, ki se je med drugim podpisala pod prepričljivo osvojeni naslov angleškega državnega prvaka, še dodatno okrepila z novimi zvenečimi imeni, marsikomu ni razumljiva. Posledično so odnosi tako v slačilnici kot zunaj nje že nekaj časa pod drobnogledom vselej kritične otoške javnosti, ki je "obnemela" ob zadnjem javnem nastopu močno razočaranega Mohameda Salaha.

Eden največjih zvezdnikov evropskega in svetovnega nogometa zadnjega desetletja, ki si je dres Liverpoola prvič nadel pred osmimi leti in je v tem času za redse zbral 420 nastopov, je po zadnjem remiju proti Leeds Unitedu (3:3) izlil dušo in usmeril številne strupene puščice tako proti vodstvu kluba s kultnega Anfield Roada kot proti (za zdaj) še glavnemu trenerju članskega moštva Arneju Slotu.

"Mislim, da se je to zgodilo prvič, odkar sem član Liverpoola, da sem tri tekme zapovrstjo presedel na rezervni klopi. Zelo sem razočaran nad odnosom nekaterih, saj sem v teh osmih letih naredil veliko za ta klub, še posebej v lanski šampionski sezoni. Zdaj sem pa naenkrat zacementiran na klopi in ne vem, zakaj," se je zbranim novinarjem po sicer spektakularnem prvenstvenem obračunu, ki se je končal brez zmagovalca, pridušal močno razočarani Mohamed "Momo" Salah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Triintridesetletni kapetan egipčanske izbrane vrste je šel v svojih kritikah še korak dlje, prepričan, da ga želi klub za vsako ceno okriviti za slabo formo moštva.

"Tako se počutim na 'prvo žogo', kot da bi me vrgli pod avtobus zaradi vsega slabega v zadnjem obdobju. Menim, da je več kot očitno, da nekdo želi vso krivdo za slabe rezultate in formo ekipe zvaliti na moja pleča. Tega pa ne bom dopustil, kajti, kot sem že dejal, za ta klub sem naredil veliko oziroma preveč dobrih stvari, da bi me obravnavali na ta način," je brez dlake na jeziku nadaljeval Salah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnik Liverpoola se je dotaknil tudi odnosa s trenerjem Slotom, za katerega pravi, da je očitno že pred časom (dokončno) izgubil slačilnico. 

"Od njega (Arneja Slota, op. p.) sem to poletje prejel nič koliko obljub, ki niso bile izpolnjene. Počne vse v nasprotju z izrečenim, kar je zame nesprejemljivo. Še pred časom sem govoril o dobrem odnosu s trenerjem, zdaj pa sploh nimava komunikacije. Ta ne obstaja in vem, zakaj je temu tako. Morda si pa nekateri resnično želijo, da po hitrem postopku zapustim klub," je še pristavil Mohamed Salah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet premier league liverpool mohamed salah kriza arne slot
Naslednji članek

Lionel Messi je (do)končno osvojil Ameriko

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385