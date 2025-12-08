Salah že kaznovan? Zaradi izbruha naj bi ostal brez nastopa proti Interju

Pri Liverpoolu gorijo rdeče luči. Klub iz mesta Beatlov, ki je še v lanski sezoni kraljeval na vrhu angleškega prvenstva, je zapadel v rezultatsko krizo, ki ji ni videti ne konca ne kraja. Redsi trenutno zasedajo skromno 9. mesto, ki seveda ne sovpada s pričakovanji navijačev ali denarjem, zapravljenim med poletnim prestopnim rokom.

V soboto je Liverpool v izdihljajih tekme izpustil zmago proti Leedsu in se moral zadovoljiti z remijem. Celotno srečanje je znova le s stranskega tira spremljal prvi zvezdnik aktualnih državnih prvakov Mohamed Salah. Egipčan je tako že tretjo zaporedno tekmo angleškega prvenstva začel na klopi. Po tekmi 33-letnik domov ni odšel zaprtih ust. Prvemu novinarju, ki ga je prosil za izjavo, je izrazil svoje nezadovoljstvo z odločitvami Arneja Slota.