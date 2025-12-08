Svetli način
Nogomet

Salah že kaznovan? Zaradi izbruha naj bi ostal brez nastopa proti Interju

Liverpool, 08. 12. 2025 10.52 | Posodobljeno pred 40 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
2

Mohamed Salah je po sobotni tekmi proti Leedsu, na kateri je Liverpool spet ostal brez zmage, močno razburkal nogometno javnost s svojo izjavo po koncu srečanja. Zdi se, da je Egipčan vodstvu kluba postavil ultimat: jaz ali Arne Slot. Po poročanju medijev naj bi se vodilni možje Redsov odločili za nizozemskega stratega.

Liverpool
Liverpool FOTO: Profimedia

Pri Liverpoolu gorijo rdeče luči. Klub iz mesta Beatlov, ki je še v lanski sezoni kraljeval na vrhu angleškega prvenstva, je zapadel v rezultatsko krizo, ki ji ni videti ne konca ne kraja. Redsi trenutno zasedajo skromno 9. mesto, ki seveda ne sovpada s pričakovanji navijačev ali denarjem, zapravljenim med poletnim prestopnim rokom.

V soboto je Liverpool v izdihljajih tekme izpustil zmago proti Leedsu in se moral zadovoljiti z remijem. Celotno srečanje je znova le s stranskega tira spremljal prvi zvezdnik aktualnih državnih prvakov Mohamed Salah. Egipčan je tako že tretjo zaporedno tekmo angleškega prvenstva začel na klopi. Po tekmi 33-letnik domov ni odšel zaprtih ust. Prvemu novinarju, ki ga je prosil za izjavo, je izrazil svoje nezadovoljstvo z odločitvami Arneja Slota.

Arne Slot in na klopi Mohamed Salah
Arne Slot in na klopi Mohamed Salah FOTO: Profimedia

"Občutek imam, da so me vrgli pod avtobus. Rekel sem že, da sem imel s trenerjem dober odnos. Zdaj pa temu ni več tako. Zdi se mi, da me nekdo hoče spraviti iz kluba. Na zadnji tekmi pred afriškim pokalom narodov se bom poslovil od navijačev, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo," so besede, ki so odmevale v nogometnem svetu.

Mohamed Salah
Mohamed Salah FOTO: Profimedia

Salah bi bil lahko za izrečeno kaznovan že v torek. Po poročanju različnih medijev naj Egipčan ne bi skupaj s soigralci odpotoval v Milano, kjer Redse čaka težko gostovanje pri Interju v 6. krogu elitne lige prvakov. Končno odločitev bo vodstvo angleškega kluba sprejelo danes. Če se bodo postavili na stran Slota, bi to lahko pomenilo začetek konca modernega Liverpoolovega obdobja. Stvar je še bolj zapletena zaradi rezultatske krize, ki jo ekipa prestaja. Če se bo ta nadaljevala, bi lahko kmalu klub zapustil tudi nizozemski trener.

Kljub morebitnemu izostanku Salaha se nam v torek obeta nov nogometni spektakel. Dogajanje na San Siru si boste lahko ogledali na Kanalu A in na VOYO, s studijskim delom začnemo ob 20.30.

liverpool mohamed salah arne slot inter kazen
Janez23
08. 12. 2025 11.21
+2
33 let, čas za Egipt in penzijo.
cripstoned
08. 12. 2025 11.15
-1
0komentarjev?? Si predstavljate da nekaj takega igralec reala?? Ahahahahaha
24ur.com
