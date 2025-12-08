Salah že kaznovan? Zaradi izbruha naj bi ostal brez nastopa proti Interju

Pri Liverpoolu gorijo rdeče luči. Klub iz mesta Beatlov, ki je še v lanski sezoni kraljeval na vrhu angleškega prvenstva, je zapadel v rezultatsko krizo, ki ji ni videti ne konca ne kraja. Redsi trenutno zasedajo skromno 9. mesto, ki seveda ne sovpada s pričakovanji navijačev ali denarjem, zapravljenim med poletnim prestopnim rokom.
V soboto je Liverpool v izdihljajih tekme izpustil zmago proti Leedsu in se moral zadovoljiti z remijem. Celotno srečanje je znova le s stranskega tira spremljal prvi zvezdnik aktualnih državnih prvakov Mohamed Salah. Egipčan je tako že tretjo zaporedno tekmo angleškega prvenstva začel na klopi. Po tekmi 33-letnik domov ni odšel zaprtih ust. Prvemu novinarju, ki ga je prosil za izjavo, je izrazil svoje nezadovoljstvo z odločitvami Arneja Slota.
"Občutek imam, da so me vrgli pod avtobus. Rekel sem že, da sem imel s trenerjem dober odnos. Zdaj pa temu ni več tako. Zdi se mi, da me nekdo hoče spraviti iz kluba. Na zadnji tekmi pred afriškim pokalom narodov se bom poslovil od navijačev, potem pa bomo videli, kaj se bo zgodilo," so besede, ki so odmevale v nogometnem svetu.
Salah bi bil lahko za izrečeno kaznovan že v torek. Po poročanju različnih medijev naj Egipčan ne bi skupaj s soigralci odpotoval v Milano, kjer Redse čaka težko gostovanje pri Interju v 6. krogu elitne lige prvakov. Končno odločitev bo vodstvo angleškega kluba sprejelo danes. Če se bodo postavili na stran Slota, bi to lahko pomenilo začetek konca modernega Liverpoolovega obdobja. Stvar je še bolj zapletena zaradi rezultatske krize, ki jo ekipa prestaja. Če se bo ta nadaljevala, bi lahko kmalu klub zapustil tudi nizozemski trener.
