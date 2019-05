Poškodba Salaha pretresla šokiranega Kloppa: Moramo počakati in upati na najboljše

Najboljši egiptovski nogometaš in eden od nosilcev igre 'redsov' Mohamed "Mo" Salah je v 68. minuti dvoboja na St. James Parku po trku z vratarjem Newcastla Martinom Dubravko obležal na zelenici, kar je bil prvi alarm za gostujočo zdravniško službo, ki se je v slogu s svojim ugledom takoj odzvala in začela nuditi pomoč očitno hudo poškodovanemu napadalcu.



Pred tem je nekdanji član Rome v 28. minuti prvega polčasa za vodstvo Liverpoola z 2 : 1 po lepem predložku Trenta Alexandra-Arnolda s prefinjenim strelom s približno 11 metrov poslal žogo za hrbet prav tako nesrečnega Dubravke, za katerega verjamemo, da bi najraje zavrtel 'film' nazaj in storil vse, da do omenjenega trka s Salahom nikoli ne bi prišlo. Kar pet minut je gostujoča zdravniška služba nudila pomoč Egipčanu na zelenici, preden so ga oskrbljenega prenesli do rešilnega vozila, ta pa prepeljal do najbližje bolnišnice, kjer so v noči na nedeljo že opravili prve podrobnejše preglede Salahove poškodovane glave.