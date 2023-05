Če bi kadarkoli igralec prišel do mene in rekel, nismo se uvrstili, moram oditi, bi ga sam odpeljal

30-letni Mohamed Salah je igralec, za katerega se zdi, da mu je tekmovanje, kot je elitna Liga prvakov, nekaj, kar je edino primerno. Egiptovski zvezdnik, ki je v tej sezoni dosegel 30 zadetkov in polovico tega asistenc, je na družabnih omrežjih zlil čustva ob tem, ko si Liverpool ni uspel zagotoviti mesta v elitnem tekmovanju. Veliko razočaranje nogometaša so začutili vsi podporniki kluba: "Popolnoma sem uničen, za vse skupaj ni nikakršnega opravičila. Imeli smo vse, da bi uresničili zastavljen cilj, da bi se uvrstili v Ligo prvakov. Toda nam ni uspelo. Mi smo Liverpool in igranje v tem elitnem tekmovanju je nekakšen minimum. Žal mi je, toda sedaj ni čas, še prezgodaj je za vzpodbudne ali optimistične izjave. Izneverili smo se tako navijačem kot tudi samim sebi"

Toda kljub vsemu razočaranju in nezadovoljstvu s potekom sezone je strateg Rdečih Jürgen Klopp prepričan, da bo Salah del ekipe tudi v prihodnji sezoni, kjer bodo poskušali postaviti stvari nazaj na svoje mesto. Klopp je optimistično napovedal: "Brez skrbi, brez (da si želi Salah zapustiti klub). Nisem še zasledil ničesar takega, kar bi vodilo k temu. Očitno je Mo zelo rad tukaj, bil je del vse te zgodbe. Če bi kadarkoli kakšen igralec prišel do mene in rekel, oh, nismo se uvrstili v Ligo prvakov, moram oditi, bi ga sam odpeljal v drugi klub. Vzel bi ključe in mu rekel, kam želi, da ga odpeljem. Tega ne bi nikoli razumel." Nemec je še pojasnil, da bi bilo to povsem enako, kot če bi zaradi tega sam želel zapustiti klub: "Sam sem odgovoren za to zmešnjavo ali karkoli drugega, zato v takšnih trenutkih ne moreš oditi."