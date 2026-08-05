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Nogomet

Salahu v Turčiji vrtoglava plača in odstotek od prodanih dresov

Istanbul, 05. 08. 2026 10.25 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
J.B.
Mohamed Salah

Mohamed Salah bo po devetih sezonah v dresu Liverpoola kariero presenetljivo nadaljeval v turškem Trabzonsporju. Razlog za njegovo selitev je jasen. Pri sedemkratnem turškem prvaku se mu obeta vrtoglava plača in – za nogometne razmere precej nenavadno – tudi odstotek od prodaje njegovih dresov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trabzonspor je prestop 34-letnega Egipčana že potrdil na svojih družbenih omrežjih. Turški mediji pa medtem poročajo, da bo Mohamed Salah na sezono zaslužil kar 17 milijonov evrov, pri čemer ima v pogodbi tudi pet milijonov morebitnih bonusov.

To pa še ni vse, Salah bo dobil tudi 20 odstotkov od vsakega prodanega dresa z njegovim imenom. Glede na to, da je njegov prihod v Turčiji sprožil pravo navijaško mrzlico, to zagotovo ne bo zanemarljiva vsota. Zanimivo pa je, da bo, kot je razvidno z videoposnetka na klubskem Instagramu, na svojem hrbtu nosil številko 61. V reprezentanci vseskozi nosi številko 10, medtem ko je pri Liverpoolu postal sinonim za enajstico.

V zadnji sezoni pri Liverpoolu je Salah zaslužil dobrih 20 milijonov evrov. Tako je njegova plača v turškem prvenstvu, če upoštevamo še bonuse, celo večja, kot jo je imel v najmočnejšigi ligi na svetu. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Močno okrepljeni ciljajo na nov naslov prvaka

Trabzonspor je minulo sezono turškega prvenstva sicer zaključil na tretjem mestu z osmimi točkami zaostanka za prvakom Galatasarayem.

Klub iz obalnega mesta Trabzon na severovzhodu Turčije pa letos močno okrepljen cilja na osmo zvezdico. V tem prestopnem roku je Trabzonspor namreč zapravil že več kot 40 milijonov evrov. Največ, in sicer kar 13, za krilnega napadalca Arala Simsirja. Salah je prišel brez odškodnine, potem ko mu je pretekla pogodba z Liverpoolom. Za klub pa od zvenečih imen evropskega nogometa igra tudi nekdanji vratar Interja in Manchester Uniteda Andre Onana.

nogomet mohamed salah trabzonspor

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