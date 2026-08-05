Salahu v Turčiji vrtoglava plača in odstotek od prodanih dresov

Trabzonspor je prestop 34-letnega Egipčana že potrdil na svojih družbenih omrežjih. Turški mediji pa medtem poročajo, da bo Mohamed Salah na sezono zaslužil kar 17 milijonov evrov, pri čemer ima v pogodbi tudi pet milijonov morebitnih bonusov.

To pa še ni vse, Salah bo dobil tudi 20 odstotkov od vsakega prodanega dresa z njegovim imenom. Glede na to, da je njegov prihod v Turčiji sprožil pravo navijaško mrzlico, to zagotovo ne bo zanemarljiva vsota. Zanimivo pa je, da bo, kot je razvidno z videoposnetka na klubskem Instagramu, na svojem hrbtu nosil številko 61. V reprezentanci vseskozi nosi številko 10, medtem ko je pri Liverpoolu postal sinonim za enajstico.