Salahu v Turčiji vrtoglava plača in odstotek od prodanih dresov

Trabzonspor je prestop 34-letnega Egipčana že potrdil na svojih družbenih omrežjih. Turški mediji pa medtem poročajo, da bo Mohamed Salah na sezono zaslužil kar 17 milijonov evrov, pri čemer ima v pogodbi tudi pet milijonov morebitnih bonusov.
To pa še ni vse, Salah bo dobil tudi 20 odstotkov od vsakega prodanega dresa z njegovim imenom. Glede na to, da je njegov prihod v Turčiji sprožil pravo navijaško mrzlico, to zagotovo ne bo zanemarljiva vsota. Zanimivo pa je, da bo, kot je razvidno z videoposnetka na klubskem Instagramu, na svojem hrbtu nosil številko 61. V reprezentanci vseskozi nosi številko 10, medtem ko je pri Liverpoolu postal sinonim za enajstico.
Močno okrepljeni ciljajo na nov naslov prvaka
Trabzonspor je minulo sezono turškega prvenstva sicer zaključil na tretjem mestu z osmimi točkami zaostanka za prvakom Galatasarayem.
Klub iz obalnega mesta Trabzon na severovzhodu Turčije pa letos močno okrepljen cilja na osmo zvezdico. V tem prestopnem roku je Trabzonspor namreč zapravil že več kot 40 milijonov evrov. Največ, in sicer kar 13, za krilnega napadalca Arala Simsirja. Salah je prišel brez odškodnine, potem ko mu je pretekla pogodba z Liverpoolom. Za klub pa od zvenečih imen evropskega nogometa igra tudi nekdanji vratar Interja in Manchester Uniteda Andre Onana.
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