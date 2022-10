Šale na račun (neprepoznavnega) Rooneyja: 'Dedek, si to ti?'

Jasno, govorimo o Wayneu Rooneyju, ki je na začetku prejšnjega leta obesil kopačke na klin in se podal v trenerske vode. Za njim je zelo uspešna kariera, ki so jo poleg nogometnih veščin in uspehov na zelenici zaznamovali tudi incidenti zunaj igrišč.

Nekdanji odlični napadalec Manchester Uniteda je danes trener moštva DC United iz Združenih držav Amerike, toda bolj kot njegovi trenerski dosežki ljubitelje nogometa po svetu "skrbi" trenutna telesna podoba 37-letnika, ki je daleč od vitalne. Ravno nasprotno, pod eno od Britančevih zadnjih fotografij, ki je luč sveta ugledala na družbenem omrežju Instagram, se je namreč usul tako plaz kritik kot tudi šal oziroma posmeha: 'To je Rooneyjev dedek in ne Wayne', 'Zakaj je videti, kot da jih šteje 60', 'Naj mu nekdo pokaže fotografijo Cristiana Ronalda', 'Na dobri poti je, da postane Božiček', 'Dedek, si to ti?'. To je le peščica (ne)okusnih komentarjev, a je treba na drugi strani priznati, da je tudi Rooney sam že med aktivno kariero nogometaša z različnimi ekscesi poskrbel za poročanje o njegovem nešportnem načinu življenja.