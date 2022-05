Salernitana po zmagi še upa na obstanek

Ekipi Salernitane in Venezie, ki se v elitni italijanski nogometni ligi borita za obstanek, sta odigrali zaostalo tekmo 20. kroga. Zmagala je prva z 2:1 in s tem prišla na 17. mesto, ki bi jo ob koncu sezone obdržalo med elito. Benečani pa so v vse težjem položaju na zadnjem mestu.

icon-expand Vid Belec in Jan Koprivec FOTO: Damjan Žibert Salernitana je zmagala po zaslugi zadetkov Federica Bonazzolija z bele pike v sedmi ter Simoneja Verdija v 67. minuti. Edini gol za beneško zasedbo je dosegel Thomas Henry v 58. minuti. Pri slednji je Domen Črnigoj igral od 63. minute, pri domačih pa je vratar Vid Belec v igro vstopil v 64. minuti, ko je zamenjal poškodovanega Luigija Sepeja. Salernitana ima na 17. mestu 29 točk, sledi Cagliari z 28, predzadnja je Genoa Roka Vodiška s 25, zadnja pa Venezia z 22 točkami. Do konca prvenstva so še trije krogi. V teh Salernitano čakajo Cagliari, Empoli in Udinese, Venezio Bologna, Roma in Cagliari, slednji bo igral še z Interjem, najtežje delo pa čaka Genoo, ki bo igrala še proti Juventusu, Napoliju in Bologni. Izid:

Salernitana - Venezia 2:1 (1:0)

Bonazzoli 7./11-m, Verdi 67.; Henry 58.

RK: Ampadu 89./Venezia Belec (Salernitana) je branil od 64. min, Črnigoj (Venezia) je igral od 63. min. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke