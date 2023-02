Juventus po 'srbskem receptu' do visoke zmage v Salernu

Nogometaši torinskega Juventusa in uprava kluba kljub odvzetim 15 točkam v domačem prvenstvu verjamejo, da se še vedno lahko uvrstijo v evropska tekmovanja in si s tem zagotovijo boljše finančno izhodišče za naslednjo sezono.

A po remiju z Atalanto in senzacionalnem porazu proti Monzi se te želje zdijo nemogoče, oziroma komaj uresničljive pa četudi je do konca sezone na Apeninskem polotoku še sedemnajst tekem. Po športni plati bodo nogometaši kljubovali tej odločitvi. " Potrebujemo izredno serijo, a ta izračun je že narejen ," je že pred časom dejal trener Massimiliano Allegri . Tudi predsednik kluba Gianluca Ferrero je po izrečeni kazni trenerje in igralce pozval, naj na zelenici opravijo svoje delo. " Klubska uprava se bo borila na sodiščih ". Pri Juventusu so že oddali pritožbo na najvišjo nacionalno raven športnega razsojanja pri tamkajšnjem olimpijskem komiteju, kot možnost se ponuja tudi odhod na Mednarodno športno razsodišče v Lozano.

Pri italijanski nogometni zvezi so Juvenstus kaznovali, saj so bili sodniki tam mnenja, da so v klubu svoje bilance močno popravili z dvigom ocene tržne vrednosti svojih nogometašev. V klubu to zanikajo. A klubu se obetajo nove težave. Finance bo podrobno pregledala tudi Evropska nogometna zveza, preiskuje jih tudi državno tožilstvo. Precenjena vrednost nogometašev namreč ni edina težava v klubu. Tožilstvo preiskuje očitke, da so v klubu nogometaše v času pandemije koronavirusa plačevali na črno in da naj bi na ta način v bilancah manjkalo več milijonov evrov.