'Da je Messi najboljši? Pa Maradona in moj debelinko Ronaldo?'

"Simeone se želi prikupiti navijačem, zato nas kritizira. To počne pogosto. Napada Madrid, ker je kraljevi klub najboljši na svetu,"se je glasilo sporočilo, ki ga je Thibaut Courtoispripravil za Diega Simeoneja. Trener, ki je Belgijca nekoč tudi vodil v vrstah madridskega Atletica, je že večkrat zbodel premožnejše mestne tekmece s stadiona Santiago Bernabeu, a po mnenju dolgoletnega bočnega branilca Reala Michela Salgadase Courtois s takšnimi rečmi ne bi smel obremenjevati.

Salgada so gostili v oddaji El Partidazo na radiju Cadena COPE, 43-letni produkt Celte iz Viga pa je opozoril, da bo kraljevi klub v tej sezoni stežka nadomestil odsotnost Cristiana Ronalda. Ob tem je izrazil še mnenje, da Lionel Messini najboljši nogometaš na svetu in tudi željo, da bi nekoč vodil Real kot trener.

'Debelinko' je zanj še vedno boljši kot Messi

"Menim, da Courtois ne pozna Real Madrida. Nam ni potrebno odgovarjati nikomur,"je začel Salgado, ki si je želel, da bi njegov nekdanji soigralec Santiago Solari rešil težave z vezistom Iscom. "Solari se mora dobiti z Iscom in končati s to temo. Zgladiti morajo te reči, kakorkoli pač že,"še pravi Salgado.

"Da je Messi najboljši v zgodovini? Ej, stojte, stojte ... Tu imamo še (Diega) Maradono in mojega debelinka (gordita, op. a.)," se je velikega Brazilca Ronalda, ki se ga je v sezonah pri Realu oprijel omenjeni vzdevek, spomnil Salgado. Nekaj besed je namenil tudi zdaj že bivšemu trenerju članov Julenu Lopeteguiju, ki ga je Solari zamenjal po neprepričljivem začetku sezone.

"V Madridu časa ni in Lopetegui se je znašel v zelo težki situaciji. Ne čakaj, da ti bo Madrid karkoli podaril, to je najbolj zahtevna ekipa na svetu, kjer je dovolj le zmaga,"je s starimi modrostmi še postregel Salgado. "Je pa Madrid brez Cristiana v tranziciji, ne moreš ga nadomestiti z eno osebo, sprememba se mora zgoditi sistemsko. Ni ga čarovnika, ki bi sedem let spremenil v pol meseca. Trener? Trenirati Madrid so moje sanje, ker je to moj dom, osvajal sem naslove ... Izoblikoval sem se kot oseba. Rade volje bi se vrnil, a jasno je, da te Real Madrid izmuči, a te tudi hrani in te dela močnejšega."

