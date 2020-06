Salihamidžić zdaj v dvojni vlogi: na klopi in v upravi Bayerna

V odboru bo Hasan Salihamidžićzamenjal Karl-Heinza Rummeniggeja, ki bo naslednje leto odstopil z mesta izvršnega direktorja, to vlogo pa bo prevzel nekdanji vratar Oliver Kahn. Salihamidžić je v sredo za klubsko revijo povedal, da bo še naprej opravljal svoje naloge kot doslej, ne ve pa, kako bo čez dve ali tri leta.

"V čast mi je, da sem zdaj član uprave, z operativnega vidika pa se na mojem področju odgovornosti z novim položajem vsaj začasno ne spremeni ničesar," je dejal 43-letni nekdanji igralec Bayerna, ki so ga za športnega direktorja imenovali leta 2017.

"V naslednjih nekaj letih bomo ustanovili ekipo, ki bo stopila v velike čevlje. Morali bomo zelo dobro sodelovati, da bi nadaljevali tisto, kar so Uli Höness, Karl-Heinz Rummenigge, Franz Beckenbauer in nekdanji predsednik Karl Hopfner zgradili v več kot štirih desetletjih. Bayern je bil desetletja stabilen klub in figura nemškega nogometa. Tako mora ostati," je odločen Salihamidžić.