Šalja ni več trener NK Celje

Vodenje članske ekipe do konca koledarskega leta z možnostjo podaljšanja sodelovanja, kot piše na uradni spletni strani kluba, prevzema Simon Sešlar. Celjani so v četrtek doživeli drugi zaporedni poraz v petih dneh, najprej so klonili proti Olimpiji (0:1), potem še proti Mariboru (0:2). Na lestvici PLTS so trenutno na osmem mestu z desetimi točkami.