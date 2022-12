Salt Bea je po finalu SP na vsak način poskušal biti z Messijem in soigralci

Slavje na zelenici stadiona Lusail po koncu finala svetovnega prvenstva je bilo med nogometaši Argentine nepopisno. Prisotni so bili solze, nasmehi, glasni vzkliki in ... slavni žar mojster 'Salt Bea' (Nusret Gökçe), ki se je na vsak način poskušal fotografirati z vsemi svetovnimi prvaki in slovitim pokalom.

Nusret Gokce je turški mesar in chef, ki je skozi leta s pomočjo uspešnega marketinga postal eden najslavnejših lastnikov restavracij na svetu. Njegovo restavracijo so obiskali že mnogi najslavnejši športniki in zvezdniki sveta. 'Sal Bae', kot je Turek bolj znan množicam, vsakič z veseljem izkoristi priložnost, da se s svojimi slavnimi gosti fotografira in sliko tudi deli s svojimi milijoni sledilcev na raznih spletnih družbenih omrežjih.

Cene v restavracijah slavnega chefa so gromozanske, s čimer se je nedavno tudi pohvalil. Objavil je namreč račun v višini vrtoglavih 130.000 evrov, ki naj bi se razdelil med 14 ljudi, vsak je za svoj obrok plačal približno 11.500 evrov. Cena enega samega steaka je bila 1.156 evrov. Služi torej več kot dovolj, da si je lahko privoščil vstopnico na finale svetovnega prvenstva v Katarju. Ta vstopnica je očitno bila tudi dovolj draga, da ga je lahko popeljala celo na zelenico takoj po zaključku tekme Argentina - Francija.

Tam pa je Salt Bae stopil v svoj element. Neumorno je sledil pokalu in se poskušal na vsak način fotografirati z njim. Angel Di Maria, Cristian Romero in Lisandro Martinez so morali svoj veliki trenutek deliti z na trenutke kar vsiljivim slavnim chefom, ki je pokal v nekem trenutku celo poljubil.

Sledila je glavna nagrada. Najboljši nogometaš v finalu, na turnirju in vseh časov Lionel Messi. Sprva Turku ni uspelo, saj Messiju vidno ni bilo do druženja z njim. To ga ni ustavilo in vztrajal je naprej, dokler končno ni "izsilil" tako želene slike z argentinskim junakom.