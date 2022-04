Salzburg devetič zapovrstjo avstrijski prvak

Nogometaši Salzburga, za katerega igra tudi slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško, so še devetič zapovrstjo osvojili naslov v avstrijskem državnem prvenstvu. Salzburg je državne naslove začel nizati v sezoni 2013/14, skupno pa so prišli že do 13. zvezdice. Predčasno jim je to uspelo v 28. krogu po zmagi s 5:0 proti dunajski Austrii.

icon-expand Benjamin Šeško FOTO: Aljoša Kravanja Benjamin Šeško je v igro vstopil v 64. minuti, med strelce pa se ni vpisal. Osemnajstletnik je imel v tej sezoni številne težave s poškodbami, zaradi česar je izpustil skoraj tretjino dvobojev v avstrijskem prvenstvu. Na 20 tekmah se je doslej štirikrat vpisal med strelce, prispeval pa je še tri podaje. Varovanci Matthiasa Jaissleja imajo na lestvici lige za prvaka 45 točk, 15 več od Sturma iz Gradca, ki zaradi slabšega medsebojnega izkupička na medsebojnih tekmah na zadnjih petih tekmah ne more več ujeti moštva s Solnograškega. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke