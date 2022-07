Salzburg premagal Liverpool, junak srečanja pa kdo drug kot Šeško

Ker je šlo zgolj za prijateljsko tekmo, sta tako domači strateg Matthias Jaissle kot tudi strateg gostov Jürgen Klopp tekmo začela s premešanimi enajstericami. Predvsem to velja za Kloppa, ki je praktično celotno prvo enajsterico v igro poslal šele v 59. minuti in jim tako namenil le dobre pol ure igre.

Poleg zadetka se je 19-letni nekdanji napadalec trboveljskega Rudarja, Radeč, Krškega in Domžal izkazal še z lepim sprejemom žoge in nato preigravanjem Curtisa Jonesa ter Jamesa Milnerja , ki sta lahko visokoraslemu Slovencu le nemo strmela v hrbet.

Šeško, ki se je v zadnjih dneh znašel na radarju Manchester Uniteda, resno pa naj bi se zanj zanimal tudi Newcastle United, je izvrstno krenil v novo sezone avstrijske Bundeslige. Minuli vikend je na prvi tekmi nove sezone proti dunajski Austrii prispeval gol in zadetek. Z zadetkom proti Liverpoolu pa si je bolj za šalo kot zares še dodatno dvignil ceno na nogometni tržnici. Po tem, ko je Salzburg na govorice o prestopu k Unitedu odgovoril, da zahtevajo 300 milijonov evrov in Bruna Fernandesa, so sedaj ceno dvignili na milijardo evrov, poleg Fernandesa pa zahtevali še Unitedovo maskoto, ki sliši na ime Fred the Red.