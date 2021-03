Villarreal slavil v Kijevu, remi Uniteda in Milana

Obračun evropskih velikanov Manchester Uniteda in Milana se je končal brez zmagovalca. Za Angleže, ki so v 39. minuti zapravili izjemno priložnost, ko je Harry Maguire iz neposredne bližine zatresel vratnico, je zadel Amad Diallo v 50. minuti. Že v zgodnji fazi tekme so se gola veselili tudi Italijani, a ga je Slavko Vinčićpo pregledu posnetka razveljavil zaradi igranja z roko. So pa Milančani izenačili v tretji minuti sodniškega dodatka prekSimona Kjaera. Ajax je s 3:0 odpravil Young Boys Bern, vse tri gole pa dosegel v zadnje pol ure, Slavia Praga in Glasgow Rangers pa sta igrala 1:1.