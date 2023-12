Samir Handanović: Proti meni se je začela propaganda!

Samir Handanović je trikrat osvojil prestižno nagrado za najboljšega vratarja Seria A, s Slovenijo pa je leta 2010 tudi nastopil na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki. Zavidljiva kariera se je pred nekaj meseci končala. Pri 39 letih je tako sklenil svojo športno pot. "Mislim, da je čas, da spregovorim tudi v Sloveniji. V Italiji sem govoril čisto normalno, čeprav veliko intervjujev nisem naredil. To ni moj profil, s tem nisem nikoli želel izgubljati energije. V življenju je treba iti naprej, končal sem kariero in začenjam nekaj novega. Tudi to je eden izmed razlogov," so besede Handanovića o tem, zakaj je prekinil medijski molk.

Kaj je sploh razlog, da legendarni Sarma ni želel več sodelovati s slovenskimi mediji? "To je bila nekakšna propaganda, ki se je začela proti meni. Vse od teh kvalifikacij, ko je bil trener Slaviša Stojanović. Govorilo se je, da jaz sam sestavljam ekipo. Začele so se delati oddaje. In to je bil tudi eden od razlogov, da sem nehal dajati intervjuje za slovenske novinarje. Začela se je delati propaganda proti meni, v smislu, da jaz kličem igralce. Kar seveda ni bilo res! Ne morem dajati vseh medijev v isti koš, ampak to so oni začeli. In takrat sem pomislil, da nimam več kaj govoriti."