Handanović odločen pred evropsko uverturo: Cilj je napredovanje iz skupinskega dela

O tekmecu iz španske prestolnice je Samir Handanović govoril z izbranimi besedami. Izpostavil je napadalni trio galaktikov, ki ga bo moral s pomočjo obrambe zaustaviti, če bo želel upati na uspeh. Kluba sta se v skupinskem delu sicer merila že lani, obe srečanji je dobil Real, na Giuseppe Meazzi je slavil z 2:0, na domači zelenici pa s 3:2.

Obe moštvi sta pred začetkom Lige prvakov pokazali odlično formo v domačem prvenstvu. Inter je v Serie A na četrtem mestu, po treh tekmah ima sedem točk, potem ko je premagal Genoo in Hellas iz Verone in remiziral s Sampdorio. Madridčanom pa gre še bolje, saj imajo po štirih krogih španskega prvenstva na svojem kontu deset točk in so s tem na samem vrhu La Lige.