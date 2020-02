Samir Handanović na prisilnem počitku

Nekdanji vratar slovenske nogometne reprezentance in kapetan italijanskega prvoligaša Interja Samir Handanović je opravil rentgenski pregled po poškodbi leve dlani, ki je pokazal, da si je zlomil mezinec. V taboru milanskega kluba so zapisali, da bodo dnevno spremljali njegovo okrevanje in se sproti odločali o tem, kdaj se bo vrnil.

Samir Handanović je sicer že v minulem krogu italijanskega prvenstva serie A v Vidmu proti Udineseju (2:0) zaradi poškodbe na treningu prisilno počival. V vratih ga je zamenjal Daniele Padelli. Pri Interju so v skrbeh, saj 35-letnega Slovenca z moštvom ob koncu tedna čaka mestni derbi proti AC Milanu.



Samir Handanović bo moral počivati zaradi poškodbe mezinca. FOTO: AP