Stadion Lužniki - ponos Moskve in Rusije

Stadion Lužniki je le eden od petih na svetu, ki je gostil pet največjih športnih dogodkov. Veličastni objekt, ki premore točno 81.000 sedežev, je "doživel" olimpijske igre, svetovno prvenstvo v atletiki, finale Lige prvakov ter finale pokala Uefa, pred dvema mesecema pa je bil tudi prizorišče največjega športnega dogodka na svetu - finala svetovnega prvenstva v nogometu.

Svetovno prvenstvo v nogometu je v Rusiji potekalo od 14. junija do 15. julija na dvanajstih štadionih v 11 različnih mestih. Največ gledalcev je sprejel prenovljen olimpijski stadion Lužniki v Moskvi, ki je bil tudi prizorišče finalnega dvoboja med Francijo in Hrvaška (4:2). Odprli so ga že 31. julija leta 1956, ko se je imenoval Centralni stadion Vladimir Ilič Lenin, s sedežem v jugozahodnem delu Moskve na bregu istoimenske reke.

Lužniki je leta 2008 gostil finaler LP, na katerem je Manchester United po enajstmetrovkah premagal Chelsea s 6:5. Gostil je tudi finale pokala Uefa, ter svetovno atletsko prvenstvo leta 2013, na katerem sta Usain Bolt in Shelly-Ann Fraser-Pryce osvojila vsak po tri zlate kolajne. Jasno letos je bil glavno prizorišče nogometnega SP v Rusiji. Nas njem je potekalo tudi finale med Francijo in Hrvaško.

Še danes je to največje športno prizorišče v državi, kjer so se zgodili največji dogodki v zgodovini ruskega, še prej sovjetskega športa. Enako je bilo tudi med nogometnim SP. Lužniki je bil osrednje prizorišče svetovnega prvenstva, saj gosti tudi otvoritveno tekmo in finale (ter še pet drugih tekem). Objekt z 81.000 sedeži je že gostil finale Lige prvakov leta 2008, finale Pokala UEFA 1999 in olimpijske igre 1980. Leta 2013 je zaprl vrata zaradi temeljite prenove, novembra lani pa je ponovno odprl svoja vrata. Najboljši pogled na stadion dobite z Vrabčjih gor na drugi strani reke Moskve. Lužniki so prava ikona moskovske pokrajine, ki slikovito loči moskovsko nebo in Moskovsko državno univerzo. Tukajšnje tekme imajo poseben priokus.

Najboljši pogled na stadion dobite z Vrabčjih gor na drugi strani reke Moskve. FOTO: Miro Majcen

Lepi spomini za rdeče vrage

Sprva so ga zgradili za potrebe ruskega poletnega tekmovanja Spartakijada (1956), takrat še v veledržavi Sovjetski zvezi, otvoritveno tekmo novega stadiona pa sta odigrali nogometni reprezentanci SZ in Kitajske (1:1).

Rekord obiskanosti je zabeležil leta 1963 na nogometni tekmi med SZ in Italijo, ko se je na tribunah "natiskalo" kar 103.00 gledalcev.

Vzdrževanje travnate površine je na takšnem objektu zelo zahtevno. Temperatura tal je ves čas naravnana na 15 stopinj Celzija. FOTO: Miro Majcen

Ruska nogometna reprezentanca vedno igra domače tekme prav na tem objektu. "Odslej bo to zgolj dom naše nogometne reprezentance. V letošnji sezoni bo sicer CSKA svoje tekme v Ligi prvakov izjemoma gostil prav na Lužnikih, v bodoče pa bo namenjen zgolj naši izbrani vrsti. Preostali večji klubi iz naše prestolnice kot so Spartak, CSKA, Dinamo in ostali že imajo, oziroma bodo imeli povsem nove objekte,"je med temeljitim ogledom kompleksa Lužniki med drugim povedal prijazni vodič Dimitrij in pohvalil arhitekte in izvajalce, saj se prav z vsakega sedeža stadiona vidi na igrišče. "Fifa je pred leti ob ogledu stadiona, ko je bilo jasno, da bomo šli v prenovo zaukazala, da mora biti največ 7% kapacitete stadiona takšne, da se v celoti ne vidi igralna travnata površina. Mi smo šli še dlje in zagotovili, da prav vsak sedež, izmed 81.000, vidi celo igrišče in lahko brez težav gleda tekmo. Na ta podatek smo še posebej ponosni," je še povedal uradni vodič turističnih ogledov Lužnikov.





Odprli so ga že 31. julija leta 1956, ko se je imenoval Centralni stadion Vladimir Ilič Lenin. FOTO: AP

Lužniki stojijo na "luži"

Ime, ki ga nosi danes, je dobil leta 1992 in v grobem prevodu pomeni mlako, lužo, kar se nanaša na vlažne travnike, na katerih je zgrajen. Prvotni stadion je bil načrtovan in zasnovan v vsega 90 dneh leta 1954, njegova izgradnja pa je bila zaključena v 450 dneh.

Cilj tega velikega projekta ni bil samo pokloniti se Leninu, temveč je bil tudi pokazatelj moči sovjetskega gospodarstva in njihovih konstrukcijskih sposobnosti. Tak pristop je v času Stalina industrializiral narod in pomagal zgraditi celo vrsto pomembnih objektov z neverjetno hitrostjo. Vseeno pa so se pri gradnji srečevali s številnimi izzivi. Največjega je verjetno predstavljala podtalnica, zaradi česar je zgrajen na globokih temeljih, ki so ga dvignili za približno 50 centimetrov. Kmalu je postal prepoznavni del moskovske pokrajine, viden z bližnjih gričev, ovekovečen pa je tudi na sliki Konstantina Yuona leta 1956 - Moskva, pogled na Leninov stadion Lužniki. Če primerjamo pogled takrat in sedaj, lahko hitro ugotovimo, kako zelo se je mesto spremenilo v zadnjih 60 letih.

Slačilnica znotraj stadiona Lužniki. Prav tam je domovala francoska reprezentanca med finalom SP na tekmi proti Hrvaški. FOTO: Miro Majcen

Zaradi rekonstrukcije zaprt štiri leta

Tekom desetletij je prvotna zgradba stadiona šla skozi vrsto sprememb in modifikacij. Prvič med pripravami na Olimpijske igre v Moskvi leta 1980, nato pa je bila dodana tudi streha, na kateri so se dela zaključila leta 1997. Med nedavno rekonstrukcijo, med katero je bil stadion zaprt štiri leta, od leta 2013 do 2017, je bilo uničene večino prvotne strukture, ohranili so le originalne fasadne stene. Čeprav se je struktura stadiona Lužniki skozi leta spreminjala, pa je njegov namen vedno ostal enak. Po otvoritvi leta 1956 je postal nacionalni dom nogometa in atletike ter gostitelj večine velikih sovjetskih športnih dogodkov. Stadion je dobil pomembno vlogo tudi v sovjetski družbi, ne čudi, da je igral osrednjo vlogo tudi na otvoritveni in zaključni slovesnosti letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji.

Lužniki je bil prizorišče finala SP med Francijo in Hrvaško (4:2). FOTO: AP

Gostitelj olimpijskih iger

Leto pozneje je stadion gostil otvoritveno slovesnost svetovnega Festivala mladih. Več kot 34 tisoč obiskovalcev iz 130 držav sveta ter 120 tisoč sovjetskih obiskovalcev, je prispelo v Moskvo, da bi sodelovali na dvotedenskem festivalu. Tudi v naslednjih letih je stadion Lužniki igral pomembno vlogo v sovjetski družbi in predstavljal simbol njihove "mehke moči". Ta je verjetno še najbolj prišla do izraza poleti leta 1980, ko je na stadionu potekala slovesnost ob otvoritvi ter pozneje tudi zaključku olimpijskih iger v Moskvi.

Župan Moskve Sergej Sobjanin je konec avgusta 2017 sporočil, da so končali obnovo stadiona, dela pa so stala 341,2 milijona evrov.

A oba velika dogodka je kljub izjemnemu obisku bojkotiralo veliko politikov in družbenih veljakov. Kasneje je ostajal dom sovjetskih, kasneje ruskih atletov in nogometašev, svoje domače tekme so na njem igrale moskovske ekipe CSKA, Spartak in Torpedo, prav slednji je bil nekaj časa formalni lastnik objekta. Ko so leta 2011 Rusi izvedeli, da bodo gostili nogometno SP se je začel projekt rekonstrukcije Lužnikov. Župan Moskve Sergej Sobjanin je konec avgusta 2017 sporočil, da so končali obnovo stadiona, dela pa so stala 341,2 milijona evrov. Obnovitvena dela na Lužnikih so po nekaterih arhitekturnih ocenah dosegla tak obseg, da je mogoče stadion zdaj oceniti kot popolnoma nov. Dobil je samostoječo streho in tudi novo fasado.





Rekonstrukcija stadiona je stala vrtoglavih 341 milijonov evrov. FOTO: Miro Majcen