Pica ne bo dovolj: Ranieri varovancem zdaj obljublja McDonald's

V šampionski sezoni 2015/16 so si nogometaši Leicester Cityja za (skoraj) vsako tekmo, na kateri so ohranili svojo mrežo nedotaknjeno, prislužili pico. To je bil zgolj eden od inovativnih prijemov italijanskega trenerja Claudia Ranierija, ki je z lisjaki spisal neverjetno zgodbo in povsem nepričakovano osvojil Premier League. 67-letni strokovnjak je moral manj kot eno leto po izjemnem uspehu in prvi uvrstitvi v Ligo prvakov zapustiti klop Cityja, z vmesno postajo v Nantesu pa se zdaj vrača v elitno otoško prvenstvo kot trener Fulhama.